Разошлись 7 лет назад: жена Вилла Смита шокировала заявлением об отношениях с актером
Источник:People
Супруга известного голливудского актера Вилла Смита удивила заявлением о личной жизни. Оказывается, пара разошлась еще семь лет назад. Все эти годы Джада Пинкетт-Смит живет отдельно от мужа.
Супруги до сих пор не развелись официально. К тому же Уилл Смит и Джада работают над своими отношениями.
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Уилл Смит разошелся с женой
Джада призналась, что с 2016 года они с Виллом Смитом живут отдельно и не находятся в романтических отношениях. Однако по документам они до сих пор муж и жена.
Пинкетт-Смит добавила, что обдумывала официальный развод. Однако супруги не сдаются и работают над отношениями.
Мы все еще пытаемся разобраться (кто мы друг другу, – 24 Канал). Мы вместе выполняли действительно сложную работу над собой. Мы чувствуем глубокую любовь друг к другу, мы стараемся понять, какой она выглядит на самом деле,
– рассказала Джеда.
Жена Вилла Смита не скрывает – раньше страдала депрессией. Из-за подавленного состояния она даже хотела покончить с собой.
Что известно о личной жизни Вилла Смита
- Джада стала второй женой Вилла Смита. Пара поженилась в декабре 1997 года. В их браке родились двое детей – сын Джейден и дочь Уиллоу.
- Первой женой актера была коллега Шери Зампино. После свадьбы в 1992 году у них родился сын Уиллард Кэррол Смит III, больше известный как Трей. Через три года они развелись.
- Нынешний брак Вилла длится уже 26 лет, только теперь стало известно о проблемах в отношениях пары.
- Добавим, что в 2020 году Джада ошарашила признанием, что в течение 4,5 лет имела роман с молодым певцом Августом Альсиной.
- Напомним, что в 2022 году Крис Рок, вручавший "Оскар", грубо пошутил о жене Вилла Смита. На самом деле у актрисы была алопеция. Тогда Смит вышел на сцену, дал пощечину ведущему.