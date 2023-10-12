Разошлись 7 лет назад: жена Вилла Смита шокировала заявлением об отношениях с актером

Супруга известного голливудского актера Вилла Смита удивила заявлением о личной жизни. Оказывается, пара разошлась еще семь лет назад. Все эти годы Джада Пинкетт-Смит живет отдельно от мужа.

Супруги до сих пор не развелись официально. К тому же Уилл Смит и Джада работают над своими отношениями.

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Уилл Смит разошелся с женой

Джада призналась, что с 2016 года они с Виллом Смитом живут отдельно и не находятся в романтических отношениях. Однако по документам они до сих пор муж и жена.

Пинкетт-Смит добавила, что обдумывала официальный развод. Однако супруги не сдаются и работают над отношениями.

Мы все еще пытаемся разобраться (кто мы друг другу, – 24 Канал). Мы вместе выполняли действительно сложную работу над собой. Мы чувствуем глубокую любовь друг к другу, мы стараемся понять, какой она выглядит на самом деле,

– рассказала Джеда.

Жена Вилла Смита не скрывает – раньше страдала депрессией. Из-за подавленного состояния она даже хотела покончить с собой.

Что известно о личной жизни Вилла Смита