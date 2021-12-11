Удивлена своим выбором, – Злата Огневич о просмотрах эфиров "Холостячки"

Главная героиня 2 сезона "Холостячки" Злата Огневич, просматривая эфиры шоу, была удивлена своим выбором в финале. Она не понимает, почему ее сердце отозвалось именно на Андрея Задворного.

В пост-шоу проекта "Холостячка" стало известно, что отношения Златы Огневич и ее избранника Андрея Задворного не имеют продолжения. Через 1,5 месяца после финала у мужчины якобы исчезла влюбленность.

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Злата Огневич об Андрее Задворном

Теперь вся страна узнала, как развивалась история Златы и Андрея после романтического финала. Огневич поделилась, что с ее стороны точно была любовь. Однако оказалось, что Андрей не питал тех чувств, о которых говорил во время съемок.

Прошло немного времени, я смотрела эфиры вместе с вами. И теперь вижу ситуацию с другой стороны. Это открытие для меня! Ведь сейчас я искренне удивлена своим выбором этого мужчины. Почему именно на него откликнулось моё сердце?

– подчеркнула девушка.

Злате очень жаль, что Андрей не дал ей возможности построить отношения с другим мужчиной на проекте: "Он мог проявить смелость и признаться себе и мне, что нет чувств. Мне было бы больно, но я приняла бы это. Андрей мог уйти из проекта по собственному желанию, просто не принять бутоньерку из моих рук".

"Холостячка" встретила любовь на проекте. Когда говорила Андрею: "Да", летала от счастья, как никогда раньше. Она мечтала о совместном будущем. И даже после такого болезненного опыта Злата продолжает верить в любовь.

Текст публикации Златы Огневич:

Вот и финал моей личной драмы… Любовь была… С моей стороны — да! Всецело, по-настоящему, трепетно, с абсолютным ощущением счастья в моменте! А со стороны Андрея? Думаю, что все услышали его ответ сегодня и я тоже его узнала, но немного раньше. Он мне лично все сказал. За это готова сказать "спасибо". Поступок ведь, хоть и такой болезненный и горький в моем восприятии.

Прошло немного времени, я смотрела эфиры вместе с вами. И теперь вижу ситуацию с другой стороны. Это открытие для меня! Ведь сейчас я искренне и до глубины души удивлена своим выбором этого мужчины, почему именно на него откликнулось моё сердце? Почему я себе говорила тысячу раз "Да"? Влюблённое сердце бывает слепо… Оно верит бесконечно и не замечает тревожных звоночков, на которые следует обратить внимание. Оно оправдывает, даёт шанс и прощает, снова и снова, снова и снова… И так — по кругу. Думаю, многие женщины узнали здесь себя. Женщины, которые слишком сильно любят...

Мне очень жаль, что Андрей лишил меня шанса построить отношения с другим мужчиной на проекте. Он мог проявить смелость и признаться себе и мне, что нет чувств. Мне было бы больно, но я бы приняла это. Андрей мог покинуть проект по своей воле, просто не приняв бутоньерку из моих рук. Мог, но… Покинь он проект вовремя, моя история, возможно, сложилась бы иначе. Но случилось, как случилось. Наверное, мне нужен был этот болезненный опыт, полученный в обстоятельствах самой красивой сказки о любви.

Так или иначе, но я благодарю за такой глубокий урок. Возможно ли встретить любовь на проекте? Да! Ведь я встретила и влюбилась по-настоящему, в момент, когда сказала "Да", я летала от счастья, как никогда в своей жизни! Я расправила крылья и мечтала парить с этим мужчиной на запредельных высотах! Спасибо, "Холостячка", за такой уникальный, ценный опыт!

Я продолжаю верить в любовь. И теперь я точно знаю, что стала ещё на шаг ближе к Тебе