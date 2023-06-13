Зеленская эмоционально отреагировала на удар по дому в родном Кривом Роге: "Искренние соболезнования"

Ночью 13 июня россияне в очередной раз цинично обстреляли Украину. В то время, когда люди спали в своих домах, оккупанты запустили ракеты, попавшие в жилые дома в Кривом Роге. Первая леди эмоционально отреагировала на удар, унесший жизнь невинных людей.

Напомним, что Елена Зеленская родом из Кривого Рога. Она выразила соболезнования родственникам погибших через ракетный удар по родному городу.

К теме Никогда не будет прощения, – Зеленский отреагировал на ночную атаку по дому в Кривом Роге

Реакция Зеленской на удар по Кривому Рогу

В соцсетях первая леди написала достаточно лаконичный, но эмоциональный пост.

Воздушная тревога. Ракетная опасность. Так проходит очередная ночь и начинается утро украинцев. К сожалению, на этот раз ранены и погибли… Это Кривой Рог. От обстрела сильно пострадала жилая многоэтажка,

– сообщила Зеленская.

Жена президента выразила искренние соболезнования каждому, кого коснулась эта беда. "Сил семьям", – добавила она.

Зеленская также показала фотографии с места трагедии. Примечательно, что дом в Кривом Роге испытал значительные разрушения.

Что написал Владимир Зеленский

Президент Украины тоже родом из Кривого Рога. Он подчеркнул, что террористам никогда не будет прощения.

Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, ранены. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается, – отметил Зеленский.

Глава государства выразил свои соболезнования всем потерявшим родных. "За каждую свою ракету террористы будут отвечать", – подчеркнул он.

Как реагируют другие звезды

На циничный удар по дому в Кривом Роге отреагировал и ведущий Анатолий Анатолич, ведь он тоже из этого города.

Я знаю этот дом. Не буду говорить, где он до официальных заявлений. Я вырос в таком же, на 5 этаже без лифта. И мое детство было таким, как у всех… А детство наших детей уже 15 месяцев пытаются украсть. Иногда у них получается. Держись, родной город,

– написал Анатолич.

Многие известные люди тоже показали последствия удара по Кривому Рогу, они перепостили много видео и выразили соболезнования семьям пострадавших. Звезды описали свои эмоции и злобу из-за ракетной атаки в соцсетях.

Как звезды реагируют на ракетный удар по дому в Кривом Роге / Скриншот инстаграм-сторис

Ракетный удар по Кривому Рогу: все, что известно