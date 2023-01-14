Мы – живые голоса из-под руин, – Елена Зеленская о ракетном ударе по жилому дому в Днепре
Источник:Елена Зеленская
14 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. Террористы попали в жилой дом в Днепре. Разрушенный целый подъезд, спасатели продолжают доставать людей из-под завалов. Первая леди высказалась еще об одной чрезвычайной жестокости россиян.
В праздничный день оккупанты в очередной раз прибегли к террористическому акту. Днем 14 января россияне запустили по Украине 38 ракет. Одна из них попала в девятиэтажку в Днепре. Люди оказались под завалами.
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Публичные люди еще раз кричат на весь мир о том, что Россия делает с мирными украинцами, призывают остановить террор. Первая леди Украины не остается в стороне от ужаса, который сегодня царит в Днепре.
Елена Зеленская об ударе по дому в Днепре
"Сегодня мы все – Днепр. Мы все – разорванный российской ракетой дом. Мы – уничтожены в нем маленькие семейные миры. Мы – 60 раненых. И мы – 5 погибших (по состоянию на время публикации было известно о 5 погибших – 24 Канал). Мы – дети под завалами. Мы – живые голоса из-под руин. Когда больно одному из нас, боль чувствуем мы все. На это и рассчитывает враг. Не осознает он лишь того, что наша боль давно стала нашим оружием. И против нее уже все российские ракеты бессильны", – написала первая леди под фотографиями ужасающих разрушений.
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Теракт в Днепре 14 января: что известно
- Днем 14 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Около 16:00 замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Днепре российская ракета попала в многоквартирный дом.
- В доме 16 подъездов, там проживало около 1700 жителей. Разрушен подъезд, в котором 72 квартиры. По информации из прописок, это 100 – 200 человек (около 50 детей).
- Сейчас все здание без электричества, газа и окон. Развернули Пункты Несокрушимости, ведь более 1000 человек нужно обеспечить жильем.
- Борис Филатов сообщил, что спасатели всю ночь будут разбирать завалы. На месте попадания плохая связь, все районы полностью обесточены и отключены от систем. С верхних этажей спасатели снимают людей кранами. Жители сигнализируют фонарями и мобильными телефонами.
- "Я хочу только одного. Чтобы каждый российский подонок увидел то, что я увидел, своими глазами", – сказал мэр города по прибытии на место трагедии.
- Около 22:00 глава Днепропетровской ОВА сообщил, что уже известно о 9 погибших, среди них 15-летняя девушка, и 64 раненых – 59 госпитализированы.