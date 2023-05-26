Нет предела жестокости врага, – Зеленская, Никитюк реагируют на удар по поликлинике в Днепре

Оккупанты нанесли террористический ракетный удар по поликлинике в Днепре. Елена Зеленская и украинские звезды отреагировали на атаку. Они напоминают о жестокости врага и выражают соболезнования пострадавшим.

26 мая состоялась очередная ракетная атака по Днепру. Оккупанты попали в медицинское учреждение, занялось два здания, известно о двух погибших. 24 Канал собрал, как украинские звезды реагируют на циничный удар россиян

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Елена Зеленская

Первая леди выразила соболезнования в связи с обстрелом. Она подчеркнула, что ударять по медицинским учреждениям могут только циники ужасающего уровня.

Украинские медицинские учреждения, гражданские объекты снова под российским обстрелом. Ужасный уровень цинизма – ударить ракетами по психоневрологическому диспансеру на Днепропетровщине. Погиб человек, ранены. Мои искренние соболезнования всем, кто пострадал из-за этой открыто террористической атаки,

– написала Елена Зеленская.



Последствия обстрела / Фото с твиттера первой леди

Леся Никитюк

Телеведущая отметила, что оккупанты ударили в то место, где спасали жизнь. "Ракетный удар по поликлинике в Днепре. Поликлиника – место, где оказывают помощь и спасают жизнь, а не наоборот. Террористы. Мои соболезнования всем пострадавшим. Днепр".

Надя Дорофеева

Певица напомнила, что жестокость окупантов не имеет границ, о чем следует помнить.

Сегодня вражеская атака превратила место, предназначенное спасать жизнь, в место, где люди погибают. Я никогда не думала, что люди могут быть столь жестокими. Но уже давно понятна – нет предела жестокости нашего врага. Больно. Сочувствую всем пострадавшим. Ужас.

Джамала

Артистка обратилась к иностранным фанам на английском.



Реакции звезд / Скриншот из инстаграма

Маша Ефросинина

Телеведущая показала комментарий президента и ужасные кадры из Днепра.



Реакции звезд / Скриншот из инстаграма

Тина Король тоже распространила сообщение президента.



Реакции звезд / Скриншот из инстаграма

Катя Репяхова, которая родом из Днепра, шокирована новостями.



Реакции звезд / Скриншот из инстаграма

Юлия Санина показала жуткие кадры последствий.



Реакции звезд / Скриншот из инстаграма

Никита Добрынин: "Пусть России и ее людям никогда не будет покоя"



Реакции звезд / Скриншот из инстаграма

Что известно о ракетном ударе по поликлинике