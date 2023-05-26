Нет предела жестокости врага, – Зеленская, Никитюк реагируют на удар по поликлинике в Днепре
Оккупанты нанесли террористический ракетный удар по поликлинике в Днепре. Елена Зеленская и украинские звезды отреагировали на атаку. Они напоминают о жестокости врага и выражают соболезнования пострадавшим.
26 мая состоялась очередная ракетная атака по Днепру. Оккупанты попали в медицинское учреждение, занялось два здания, известно о двух погибших. 24 Канал собрал, как украинские звезды реагируют на циничный удар россиян
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Елена Зеленская
Первая леди выразила соболезнования в связи с обстрелом. Она подчеркнула, что ударять по медицинским учреждениям могут только циники ужасающего уровня.
Украинские медицинские учреждения, гражданские объекты снова под российским обстрелом. Ужасный уровень цинизма – ударить ракетами по психоневрологическому диспансеру на Днепропетровщине. Погиб человек, ранены. Мои искренние соболезнования всем, кто пострадал из-за этой открыто террористической атаки,
– написала Елена Зеленская.
Последствия обстрела / Фото с твиттера первой леди
Леся Никитюк
Телеведущая отметила, что оккупанты ударили в то место, где спасали жизнь. "Ракетный удар по поликлинике в Днепре. Поликлиника – место, где оказывают помощь и спасают жизнь, а не наоборот. Террористы. Мои соболезнования всем пострадавшим. Днепр".
Надя Дорофеева
Певица напомнила, что жестокость окупантов не имеет границ, о чем следует помнить.
Сегодня вражеская атака превратила место, предназначенное спасать жизнь, в место, где люди погибают. Я никогда не думала, что люди могут быть столь жестокими. Но уже давно понятна – нет предела жестокости нашего врага. Больно. Сочувствую всем пострадавшим. Ужас.
Джамала
Артистка обратилась к иностранным фанам на английском.
Реакции звезд / Скриншот из инстаграма
Маша Ефросинина
Телеведущая показала комментарий президента и ужасные кадры из Днепра.
Реакции звезд / Скриншот из инстаграма
Тина Король тоже распространила сообщение президента.
Реакции звезд / Скриншот из инстаграма
Катя Репяхова, которая родом из Днепра, шокирована новостями.
Реакции звезд / Скриншот из инстаграма
Юлия Санина показала жуткие кадры последствий.
Реакции звезд / Скриншот из инстаграма
Никита Добрынин: "Пусть России и ее людям никогда не будет покоя"
Реакции звезд / Скриншот из инстаграма
Что известно о ракетном ударе по поликлинике
- Мощные взрывы прогремели в Днепре еще до объявления воздушной тревоги. Из дыма, поднявшегося в воздух, стало ясно, что произошел прилет. Возможно, оккупанты нанесли удар ракетами типа Искандер-М.
- Россияне попали в медицинское учреждение. На месте попадания загорелся пожар, в сети разлетаются видео с ранеными в крови. Спасатели работают на месте происшествия. Враг изуродовал еще и здание ветклиники.
- По состоянию на 13:50 известно о двух погибших и 23 раненых, среди них – дети.