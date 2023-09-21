В традиционном украинском стиле: участник Kalush Orchestra удивил сеть свадебным нарядом

На днях Виталий Дужик, участник группы Kalush Orchestra, женился на своей девушке, певице Евгении Мазуренко. Молодожены поразили сеть своими нарядами.

Пара сыграла свадьбу в украинском стиле. Поэтому и костюмы они подобрали подходящие. Так, на венчание Евгения надела строй своей прабабушке из Бориспольской области, а Виталик подобрал традиционный наряд Волыни, откуда сам родом, пишет 24 Канал.

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Виталий Дужик женился на своей девушке Евгении

Свадьбу пара праздновала 15 сентября. В этот день они венчались в церкви. Как отметила Евгения, они очень хотели венчаться в традиционной одежде.

Известно, что свадебная рубашка и кролевецкое полотенце из родины мамы невесты, затопленного села Рудяков в Бориспольском районе, которым уже более 150 лет. Корсетка прабабушки девушки, а юбка отшита по старинному образцу. Евгения рассказала, что свадебный венок делала своими руками. Что касается одежды жениха, то ее также сделали по старинным образцам.

У меня строй моей прабабушки – Бориспольская область, у Виталика – Волынь. Почему именно эти регионы? Ибо это края, где мы родились и выросли. Для нас было важно, чтобы каждый из нас был в наряде своего региона, что символизировало бы объединение. Хоть мы из разных уголков Украины, но любовь соединила нас, возвела наши дороги,

– поделилась девушка.

В то же время на самой свадьбе в ресторане молодожены были одеты в традиционную одежду. Так, Евгения выбрала белое платье со спущенными рукавами в горошек. Она сделала элегантный пучок и выпустила передние пряди. Дополнением образа стал изящный макияж в нюдових оттенках со стрелками. Из аксессуаров Евгения выбрала серьги и бусы.

Реакция сети

Поклонники были в восторге от образов молодоженов. Некоторые из комментаторов отметили, что после просмотра видео со свадьбы звездной пары, они будто посмотрели "художественно-документальный фильм", который рассказывает об украинских традициях.

"Это невероятно красиво";

"Не подберешь слов, чтобы описать восхищение. В тот день постоянно обновляла сторис, чтобы посмотреть продолжение, как художественно-документальный фильм с рассказом наших традиций. Просто в восторге. А в белом наряде нежная принцесса. Хочу вам пожелать мира, счастья и любви";

"Невероятно красиво и магически. С восторгом смотрела репортаж о вашей церемонии венчания… Рады, что продолжаете традиции рода. В этом есть и магия, и поддержка, и защита рода. Какие вы молодцы";

"Вы невероятны! Вместе с вами с удовольствием погрузились в мир настоящих украинских традиций. Спасибо, что делиться лучшими моментами с нами! Счастья и благополучия вашей семье. Берегите и цените друг друга";

"На вас можно смотреть вечно. Неотразимы. Счастья вам великого";

"Непревзойденная пара. Будете всегда счастливой и любящей семьей. Я желаю вам только добра, мирного неба, Божьего благословения, счастья и семейного благополучия".

Как Виталий сделал предложение девушке

Артист предложил любимой стать его женой прямо на сцене. Случилось это сразу после выступления в польском городе Лодзь.

Виталий Дужик перед гостями концерта позвал девушку на сцену, стал на одно колено и сказал трогательные слова. Он попросил стать его женой. Его возлюбленная не смогла удержать слез от счастья. После этого пара обнялась и поцеловалась.