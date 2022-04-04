Участник дуэта Tamerlan Alena рассказал, как во второй день службы в него целил снайпер

Еще 25 февраля Тамерлан увез родных на Запад страны, а сам вернулся в Киевскую область и ушел в терроборону. В интервью Славе Демину певец признался, что на второй день службы мимо него пролетели две пули русского снайпера.

Участник группы TamerlanAlena не стал отсиживаться на Западе с семьей, а вместе с ВСУ отвоевывал у оккупантов село Стоянка, в 14 километрах от Бучи. Он видел, как по Житомирской трассе прорывалась колонна из пяти танков, а украинские военные дали им отпор. Тогда, во второй день в терробороне, состоялось боевое крещение Тамерлана.

Читайте также Жив, в строю: Андрей Хливнюк с "Бумбокса" вернулся в терроборону после ранения – фото

Как у Тамерлана целил русский снайпер

Артист вспомнил, что, когда подбитая российская колонна отступала, он с другом был на обочине Житомирской трассы. Вдвоем они взялись гатить по по танку и воякам, застрявшим у заправки. В ответ в них целил снайпер. Мужчины чудом уцелели, ведь были только с оружием, без бронежилетов.

Мы люди не военные, не обученные… Рванули в сторону трассы и давай (стрелять – ред.) по этих ребятах. Смотрю, пуля мимо пролетела. Потом вторая… Мы с товарищем были в метре друг от друга, между нами – свист, как в голливудских фильмах,

– поделился Тамерлан.

Он добавил, что уже потом понял – "когда идет колонна, у них есть поддержка в виде снайперов по периметру". "Я ведь не военный, у меня нет боевого опыта. Какая-то военная кафедра своего времени, после которой ничего не помнишь. Практика в тире, на стрельбищах – это совсем не то", – признался артист.

Как Тамерлан выжил под русскими "градами"

По словам певца, в Стоянку каждый день что-то прилетало. Однажды ночью он даже попал под "Град".

"Мы ночь не спали, зашли на базу вздремнуть. И именно начался жесткий обстрел, у нас был типа погреб, яма. Мы в ту яму прыгали рыбкой… Попало в соседний дом, он был от нас в метрах десяти. Дом сгорел за 20 минут, к фундаменту", – вспомнил Тамерлан.

Полное интервью с Тамерланом из дуэта TamerlanAlena: смотрите видео онлайн

Обо всех звездных защитниках в терробороне и ВСУ – читайте по ссылке.