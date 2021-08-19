Участницы "Холостяка-11" снова вместе: Даша устроила вечеринку возле бассейна

Участница 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ставнича отпраздновала день рождения. Вместе с друзьями она веселилась на вечеринке возле бассейна. Также она впервые показала своего бойфренда.

После окончания съемок "Холостяка" девушки очень сблизились. На проекте они были конкурентками, но Михаил Заливако сделал выбор, и каждая из участниц вернулась к своей жизни. Некоторые девушки теперь вместе путешествуют, веселятся и делятся общими фотографиями в социальных сетях.

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День рождения Даши Ставничей

На днях одна из участниц реалити-шоу Даша Ставнича отпраздновала день рождения. По этому поводу она организовала шумную вечеринку возле бассейна в загородном комплексе отдыха.

Среди гостей были друзья Даши, ее бойфренд, лицо которого она показала впервые, и другие участницы проекта – Розали, Джессика, Александра и Татьяна. Девушки веселились и фотографировались в откровенных образах.

Возлюбленный Даши предстал перед камерой вместе со всеми гостями. Он нежно обнимал любимую за талию, стоя позади нее.

День рождения Даши Ставничей / Фото из инстаграма Даши Ставничей

Текст публикации Даши Ставничей:

Сообщение о тебе. Мои хорошие, это сообщение посвящено каждому из вас, потому что именно вы сделали мой день! Столько поздравлений, приятных слов и такой сильной любви я, наверное, никогда не испытывала.

Просто скажу одно: "Спасибо тебе, я тебя очень люблю". Каждый день я сильнее влюбляюсь в свою жизнь. И это благодаря тебе. Твоя поддержка – лучшее, что может случиться со мной! Вчера параллельно с празднованием моего дня рождения вы активно регистрировались на марафон. Для меня это огромный показатель успешной работы над собой! Новый год моей жизни только начался, но как он начался! В кругу своих! Мое состояние сейчас точно описывает лишь одно слово – любовь.