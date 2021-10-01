Участница "Голоса страны" OLVIA и Юрий Издрик выпустили драйвовый клип на песню "Губи липкі"

Украинская певица OLVIA и писатель Юрий Издрик объединились в клипе на новую композицию "Губи липкі". Песня стала экспериментом для обеих звезд.

Украинская певица и участница "Голоса страны" OLVIA (настоящее имя – Ольга Баландюх) представила коллаборацию с поэтом и писателем Юрием Издриком. Видео на песню появилось на странице звезды в ютубе.

К слову Украинцы "штурмуют" продажи билетов на Måneskin

Совместная песня OLVIA и Юрия Издрика

Экспериментальная композиция вышла зажигательной и драйвовой. Особенно удивляет новое звучание голоса певицы.

OLVIA и Юрий Издрик – "Губи липкі": смотрите видео онлайн

Автором музыки к композиции стал известный украинский музыкант John Bass, который является автором проектов "Е" 1995 и 2003, участник групп "Клуб шанувальників чаю", "Мертвий півень".

В клипе OLVIA появилась в смелом образе. Она позировала перед камерой в длинном черном платье с оригинальной красной деталью на груди. Певица распустила вьющиеся волосы и сделала макияж. Юрий Издрик взамен позировал в темном костюме.

Дизайнером и стилисткой образа OLVIA является Ольга Гонтарь. Она работала с группами "Троє зілля", "Крапка кома", "Ганна", "Шаманка", "Еміт", "Круть".



OLVIA и Юрий Издрик / Фото OLVIA

Что известно о певице OLVIA