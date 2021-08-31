Убил девушку и покончил с собой: в США расследуют смерть 33-летней блогерки

В воскресенье, 29 августа, полицейские штата Техас нашли мертвой 33-летнюю блогерку Джен Ганье. Кроме того, в доме было тело 34-летнего мужчины. Как предполагают правоохранители, тот сначала убил девушку, а потом покончил с собой.

Жуткий инцидент произошел в доме в городе Ричмонд, что в штате Техас. Он принадлежал Джен Ганье, более известной как Mercedes Morr – американской блогерке с 2,6-миллионной аудиторией в инстаграме.

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Подозреваемым в убийстве считают Кевина Александра Аккорто. Его тело нашли рядом с Джен Ганье. Полицейские предполагают, что мужчина сначала убил девушку, а после содеянного покончил с собой.

Официальную причину смерти не разглашают, расследование продолжается. Однако в полиции сообщили, что, по их мнению, Ганье и Аккорто не были парой. Похоже, они знали друг друга, однако романтики между ними не было. Сосед блогерки утверждает, что в их тихий и безопасный район не мог пробраться посторонний.

"Я бы очень удивился, узнав, что здесь появился посторонний, который ворвался в дом. Я не думаю, что такое могло произойти здесь", – поделился он с журналистами.

Что публиковала в инстаграме 33-летняя блогерка Джен Ганье

Девушка, известная под ником Mercedes Morr, публиковала в основном откровенные фото в купальниках, белье и пикантных нарядах. Последнее ее сообщение датировано 17 августа.

33-летняя блогерка Джен Ганье / Фото из инстаграма

33-летняя блогерка Джен Ганье / Фото из инстаграма