Опухоль у жены, суд, смерть друга: Эд Ширан признался, как это повлияло на его новый альбом

Популярный певец Эд Ширан рассказал о непростом периоде в своей жизни. Он признался, что у его жены во время беременности обнаружили опухоль, в то же время умер его близкий друг, а он оказался в суде. Все эти жизненные трудности оказали большое влияние на создание музыки.

Британский певец Эд Ширан признался, как создавал альбом "Subtract". Музыкант поделился, что писал его 10 лет. По его словам, он создал сотни песен, однако 2022 год перечеркнул всю его работу.

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Как рассказал артист, прошлый год стал для него не простым – ряд событий изменил его жизнь, психическое здоровье и, наконец, его отношение к музыке.



Эд Ширан с супругой / Фото CNN

И само написание песен стало для него терапией, помогающей разобраться в своих чувствах. "Всего за неделю я заменил десятилетнюю работу своими самыми глубокими и мрачными мыслями", – объяснил Ширан.

Эд рассказал, какие именно жизненные трудности повлияли на него.

В течение одного месяца моей беременной жене сообщили, что у нее опухоль, и нет способа лечения, пока она не родит. Мой лучший друг и брат Джамал внезапно умер, а я оказался в суде, защищая мою репутацию и карьеру автора песен,

– объяснил певец.

Ширан подчеркнул, что это его закручивало в спираль страха, депрессии и тревоги. Он чувствовал, что тонет – "словно голова была под поверхностью, но он не мог пробиться в воздух".

Под влиянием всего пережитого Ширан по-новому записал альбом Subtract, который, по его словам, "открывает люк в его душу".

"Впервые я не пытаюсь создать альбом, который понравится всем, просто выпускаю что-то откровенное и правдивое, где я нахожусь во взрослой жизни", – объяснил Эд.

Смотрите трейлер к новому альбому Эда Ширана: видео



Добавим, что новая пластинка Эда Ширана "Subtract" увидит свет 5 мая 2023 года.

Напомним, что 32-летний Эд Ширан и его супруга Черри Сиборн стали родителями вдруг е в мае прошлого года. У супругов родилась дочь. Также пара воспитывает общую дочь Лайру, родившуюся в августе 2020 года.