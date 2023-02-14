У Данилко чуть не сорвалось выступление в Италии: что случилось с ним перед концертом

У Верки Сердючки стартовал очередной тур по Европе. Однако ее первый концерт в Неаполе чуть не сорвался. Андрей Данилко думал, что не сможет выйти на сцену, потому что заболел и потерял голос, но местные врачи поставили его на ноги.

Андрей Данилко хоть и шутит о концерте в Москве через 50 лет, но сам выступает для украинцев в Европе. В феврале он планировал объездить Италию и Испанию. Однако в Неаполе у него случился форс-мажор, из-за которого тур чуть не отменили.

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Что произошло с Данилком перед концертом в Италии

Этот концерт мог не состояться из-за ларингита, отсутствия голоса и температуры Андрея. Но благодаря вашей поддержке и замечательному врачу сегодняшний концерт стал одним из самых горячих. Спасибо Неаполю, спасибо украинцам, спасибо организаторам,

– прокомментировал менеджмент артиста.

Из фото, опубликованных в официальном аккаунте Верки Сердючки, видно, что лечили Андрея Данилко прямо в гостиничном номере. На этом кадре он, кстати, впервые за долгое время показался без кепки и маски. Кажется, так артист выглядит гораздо моложе.

Андрей Данилко заболел перед концертом в Италии / Фото с инстаграма артиста

Судя по комментариям, болезнь Данилко никак не сказалась на концерте, он выложился по полной:

"Действительно концерт был очень ярким, сегодня целый день просматриваю видео. Море эмоций и позыва, вы лучшие";

"Я тоже сегодня просматриваю видео с концерта. Спасибо за концерт, спасибо за вашу позицию, вы лучшие. Сердючка – это моя любовь любовная с детства";

"Спасибо за концерт и за эти невероятные эмоции, которые мы получили";

"Действительно концерт был отличный, Андрей Данилко как всегда был на высоте. Здоровья вам и не болейте".

Верка Сердючка на концерте в Неаполе / Фото из инстаграма артиста

Кстати, Андрей Данилко хоть и стал персоной нон решетки в России, под его песни до сих пор отрываются в Москве. Так, в новогоднюю ночь москвичи с Дедом Морозом и Снегурочкой выплясывали под хит "Гуляночка", где есть строчка: "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так".