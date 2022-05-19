У вас есть возможность уехать в другие страны – Ньютон о Лораке и Тодоренко, которые молчат о войне

Певица Мика Ньютон, еще в 2011 году эмигрировавшая в США, призналась, что не понимает Ани Лорак и Регину Тодоренко, которые боятся говорить о войне. По мнению артистки, талантливый человек сможет найти работу в любой стране.

Украинки Ани Лорак и Регина Тодоренко не осуждают войну, начатую Россией. Они отсиживаются в стране-агрессорке и умалчивают зверства, которые она совершает на родине.

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У вас есть возможность уехать в другие страны. Я считаю, если человек действительно талантлив, то он может зарабатывать в любой точке мира. Зачем ты держишься за сцену? Я без сцены прекрасно чувствую себя уже более 8 лет. Хотя выросла на сцене, пою с 5 лет. И не знала, что можно быть не на сцене. Я эмигрантка, раньше меньше денег зарабатывала,

– обратилась Ньютон к Лорак и Тодоренко.

В 2014 году Мика Ньютон решила, что не будет сотрудничать с людьми, имеющими хоть какое-то отношение к России: "Моя сестра служит в украинской армии, поэтому в 2014 году я прекрасно знала, что происходит. Для меня это был выбор, о котором никогда Я спокойно жила в США, развивала свою карьеру, зарабатывала здесь деньги".

Если человек 24 февраля не принял решение расторгнуть все отношения с Россией, то для меня такого человека просто нет. Я разочарована, но если они себя показывают так, то, может, нам и не нужны такие артисты, чтобы они называли себя украинцами. Вы должны сдать свои паспорта,

– подчеркнула Мика Ньютон.

Украинские звезды в первые недели войны неоднократно обращались к артистам родом из Украины, развивающим карьеру в России. Лорак и Тодоренко решили молчать и не осуждать Россию. В то время как многие россияне выехали из страны из-за своей антивоенной позиции, эти две исполнительницы продолжают молчать. Русские солдаты убивают земляков, а они молчат.