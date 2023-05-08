"Песков украл часы у Пугачевой": для чего Россия вбросила этот фейк

Российские СМИ сообщают, что у певицы Аллы Пугачевой украли дорогие часы на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Сама же артриса подозревает в краже пресс-секретаря Путина. Позже в команде Пугачевой опровергли эту информацию.

Ведь именно Песков на церемонии прощания бросился целовать руки Пугачевой. Очевидно, что эта история очень не понравилась российским пропагандистам, поэтому они начали разгонять фейк о воровстве часов, передает 24 Канал. Ранее эксперты предполагали, о чем Пугачева говорила с Песковым на похоронах.

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Что известно о воровстве часов

Пропагандисты писали, что Алла Пугачева во время поездки в Россию стала жертвой воров. У певицы якобы украли дорогие часы, которые стоят почти 26 тысяч долларов. Произошло это прямо на похоронах ее друга, дизайнера Валентина Юдашкина.

Как сказала якобы Пугачева российским СМИ, она почти ни с кем близко не контактировала, за исключением нескольких человек. В круг подозреваемых попал пресс-секретарь кремлевского диктатора Путина – Дмитрий Песков. Ведь именно он на похоронах Юдашкина расцеловал руки Пугачевой.

Сам Песков заявляет, что ему об этом "ничего неизвестно". Возможно, Путин платит своим подданным копейки, что они уже воруют часы. А может, это будет подарок российскому диктатору на 9 мая? Это остается загадкой.

Что сказали в команде Пугачевой

Представитель Аллы Пугачевой опроверг эту "новость".

Этой истории не было, ни в полицию Алла Борисовна не обращалась, ни публичных комментариев не давала, видимо, некоторые недобросовестные СМИ выдумали ее комментарии (как и всю историю в целом),

– сообщил пресс-секретарь Пугачевой.

Похоже, что это новый фейк пропагандистов

Теперь стало известно, что примадонна не писала заявление в полицию. Похоже, что это новый фейк пропагандистов. Очевидно, что пропагандистам не понравилось, как Песков на церемонии прощания бросился целовать руки Пугачевой.

Почему это может быть фейком? Первоначально эта новость вышла на юмористическом канале "Империя очень злая". Некоторые люди предполагают, что этим фейком пропагандисты пытаются отвлечь внимание от того, как Песков целовал руки примадонне.

"Народный гнев надо спустить, как пар, через смех. Надо придумать шутливую новость, завирусить ее – и все выдохнут. И предатель, которого еще вчера народ требовал устранить, может сидеть в кресле дальше. И это работает всегда", – говорят эксперты.

Отметим, Алла Пугачева с детьми и мужем Максимом Галкиным поселилась в Израиле. В то же время в Россию она приехала всего на несколько дней – чтобы попрощаться с умершим недавно Юдашкиным. Однако приезд примадонны вызвал у россиян настоящую истерику, у пропагандистов "запылало" в одном месте.