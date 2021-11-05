У нее все из-за протестов, – Светлана Лобода о том, почему продюсер Крапивина ушла от нее
Источник:ютуб Маши Ефросининой
Украинская певица Светлана Лобода много лет не давала интервью в Украине и сейчас рассказала, почему с ней прекратила сотрудничество Нателла Крапивина – известная продюсер и режиссер. Скандал произошел после того, как Крапивина назвала российскую премию "МузТВ" "цирком уродов".
Тогда же Крапивина заявила, что уходит из шоу-бизнеса и прекращает сотрудничество с Лободой. Свое слово она сдержала, но Светлана сейчас решила рассказать, как все происходило за кулисами сплетен и СМИ.
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По ее словам, после публичного выяснения отношений между Филиппом Киркоровым и Крапивиной, Лобода говорила с продюсером и спрашивала, почему она так делает. Ведь все связывают их друг с другом. В ответ та говорила, что имеет право сама решать, что ей делать, а что нет. "Я взрослый самодостаточный человек", – заявляла Крапивина.
Впоследствии Нателла якобы поняла, что причинила боль близкому человеку и извинилась перед бывшей подопечной.
"Она извинилась, но что тут поделаешь. Она просто не подумала. Хотела одно, а получилось другое. У нее всегда так — все из-за протестов, конфликтов. А потом ведет себя будто ничего не случилось... признаюсь, мы только недавно возобновили общение с ней. Никому другому, наверное, я бы такого не простила. Но она очень важный для меня человек, мы родственные души – и принимаем друг друга такими, какие мы есть", – поделилась LOBODA.
Светлана Лобода и Нателла Крапивина / Фото Best In
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Сотрудничество Лободы и Крапивиной: коротко
- Отметим, что продюсер проекта LOBODA Нателла Крапивина официально заявила о прекращении сотрудничества с артисткой 8 июня 2021 года.
- Произошло это через 2 дня после скандала с "МузТВ" и Киркоровым.
- Крапивина была продюсером Светланы 11 лет.
- Сейчас Лобода продолжает записывать хиты и гастролировать, а Нателла ушла в кинематограф.
- Нателла Крапивина – дочь украинского девелопера туркменского происхождения Вагифа Алиева. Также ее знают как создателя телевизионного проекта "Орел и решка" и продакшн-студии "TeenSpirit".