У нее панические атаки, – Оля Полякова о том, как старшая дочь переживает войну
Источник:телеканал "Украина"
Певица Оля Полякова с дочерьми сейчас находится за границей. Исполнительница призналась, что сейчас ее поддерживает оставшийся в терробороне муж. Старшая дочь артистки Мария борется с паническими атаками.
Муж Оли – Вадим остался защищать Украину в территориальной обороне. И даже на расстоянии он поддерживает любимую, поскольку сейчас артистке очень тяжело.
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Оля Полякова о войне
Исполнительницы тяжело находиться вдали от любимого, от дома. В Украине она оставила все, что любила. Теперь она в том состоянии, когда нужно говорить, что все будет хорошо. Оля вывезла детей, чтобы они не слышали постоянных сирен и взрывов, могли учиться. Однако в чужой стране артистке негде остановиться.
У меня нет жилья за границей, нет родственников, потому я даже не знаю, где останусь. На протяжении долгого пути нам помогали совсем незнакомые люди, давали нам крышу над головой. Поначалу нас приняли мои друзья, позже мы переехали в другое место, а вот на данный момент мы еще в другом. Пока думаю, где остаться. Это какая-то совершенно сюрреалистическая вещь – никто не ожидал, что такое может произойти,
– поделилась Полякова.
Однако артистка подчеркивает, что нужно продолжать жить. Женщины должны заботиться о детях и соблюдать здравый смысл.
У моей старшей дочери расстройства, панические атаки, очень нестабильное состояние. Я тоже падаю духом, но понимаю, что не имею права на это, потому что на меня смотрят миллионы людей в социальных сетях,
– призналась Полякова.
Артистка сражается с оккупантами на информационном фронте. Она рассказывает подписчикам в социальных сетях о том, что происходит в Украине, поддерживает народ в это сложное время.