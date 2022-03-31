У нее панические атаки, – Оля Полякова о том, как старшая дочь переживает войну

Певица Оля Полякова с дочерьми сейчас находится за границей. Исполнительница призналась, что сейчас ее поддерживает оставшийся в терробороне муж. Старшая дочь артистки Мария борется с паническими атаками.

Муж Оли – Вадим остался защищать Украину в территориальной обороне. И даже на расстоянии он поддерживает любимую, поскольку сейчас артистке очень тяжело.

Важно Маша Ефросинина просит не молчать девушек, переживших сексуальное насилие от кафиров

Оля Полякова о войне

Исполнительницы тяжело находиться вдали от любимого, от дома. В Украине она оставила все, что любила. Теперь она в том состоянии, когда нужно говорить, что все будет хорошо. Оля вывезла детей, чтобы они не слышали постоянных сирен и взрывов, могли учиться. Однако в чужой стране артистке негде остановиться.

У меня нет жилья за границей, нет родственников, потому я даже не знаю, где останусь. На протяжении долгого пути нам помогали совсем незнакомые люди, давали нам крышу над головой. Поначалу нас приняли мои друзья, позже мы переехали в другое место, а вот на данный момент мы еще в другом. Пока думаю, где остаться. Это какая-то совершенно сюрреалистическая вещь – никто не ожидал, что такое может произойти,

– поделилась Полякова.

Однако артистка подчеркивает, что нужно продолжать жить. Женщины должны заботиться о детях и соблюдать здравый смысл.

У моей старшей дочери расстройства, панические атаки, очень нестабильное состояние. Я тоже падаю духом, но понимаю, что не имею права на это, потому что на меня смотрят миллионы людей в социальных сетях,

– призналась Полякова.

Артистка сражается с оккупантами на информационном фронте. Она рассказывает подписчикам в социальных сетях о том, что происходит в Украине, поддерживает народ в это сложное время.