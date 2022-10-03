За карьеру в Москве и дружбу с кремлевскими шутами: у "Мисс Львов 2018" заберут корону

Обладательница титула "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх уже много лет живет в Москве, кичится дружбой с такими как Лепс и появляется на пропагандистских каналах. У организаторов конкурса в конце концов лопнуло терпение, и они наконец заберут у девушки корону.

Титул "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх получила как девушка из города Борислав Львовской области. Однако после победы она бросилась в Москву – постила фото на фоне кремлевских куполов, проводила время с путинским чиновником Аликом Назаряном, который считает Крым российским, лгала, что во Львове ее прессуют украинские националисты, и даже "зависала" с Григорием Лепсом, который ездит в Донецк петь для раненых оккупантов.

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У скандальной "Мисс Львов 2018" Натальи Болюх заберут корону

Мы получили от вас десятки, сотни сообщений, скриншотов, где вы пишете, насколько возмущают вас поступки этой девушки, что считаете ее недостойной, что она стыдит наш город и титул "Мисс Львов". Мы не только хотим выполнить вашу волю, волю общественности, мы полностью разделяем ваши эмоции,

– заявила президентка "Мисс Львов" Валерия Никифорец.

Она напомнила, что "Мисс Львов" – это не конкурс красоты, а социальный проект. Он не о красоте, а о молодых девушках, которые имеют социальную, гражданскую позицию и желают служить общине. Поскольку во время полномасштабной войны Наталья Болюх живет в Москве, сотрудничает с российскими брендами, появляется в эфире российских ток-шоу, то ее лишат титула "Мисс Львов 2018".

Впервые за всю историю проекта мы отзываем титул у Натальи Болюх и лишаем ее права называть себя "Мисс Львов", удаляем ее из истории конкурса. С этого момента и навсегда мы не имеем к ней отношения и не будем иметь,

– отрезала Валерия Никифорец.

Так, москвичке и подружке кремлевских шутов строго-настрого запретили публично вспоминать о том, что в 2018 году она получала корону на сцене Львовского Оперного театра, и о самом конкурсе "Мисс Львов".

Интересно, что согласно процедуре титул "Мисс Львов 2018" переходит к тогдашней первой вице-мисс Натальи Оверчук.

Наталья Оверчук – новая "Мисс Львов 2018" / Фото с инстаграма девушки