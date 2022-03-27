"В мирное время будет пышная свадьба": Евгений Синельников во второй раз сделал предложение жене

Режиссер "Орла и решки" Евгений Синельников во время войны сделал предложение любимой. У него не было обручального кольца, но решил, что именно сейчас должен это сделать.

Режиссер и ведущий "Орла и решки" Евгений Синельников поделился радостной новостью. Он вторично сделал предложение жене Елене, с которой расстался в прошлом году. Пара воспитывает сына.

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Евгений Синельников вторично признался любимой

Ведущий признался, что решил признаться в любви во время войны потому, что романтика в такой период не важнее чувств.

Я почувствовал, что если этого не сделаю сейчас, то могу этого не сделать никогда. У меня кольца не было. Зачем тебе романтика? Скажи, что любишь. В мирное время будет большая пышная свадьба. Хочу пышную, богатую, классную, мирную свадьбу!

– поделился Евгений Синельников.

"Мне уже почти неделю снится победа, разная. То расцветают цветы, то я с кем-то бьюсь и побеждаю, то мне приснился огромный концерт, праздник победы", – добавил он.

Режиссер отметил, что сейчас находится в безопасности. Также хочет запустить проект об украинцах-беженцах.

"Мы в безопасности, занимаемся поиском жилья, пытаемся обустроить свой быт и делаем новый проект. Мы хотим запустить проект о переселенцах и для переселенцев: об украинцах, вынужденно покинувших наше государство. Рассказывать о разных странах, как украинцам там живется, какие там есть правила, как их принимают, как туда доехать, сколько денег для этого нужно", – сказал Синельников.