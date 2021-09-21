У меня был стокгольмский синдром – Игорь Пустовит дал собственную версию брака с блогершей Сашей

На днях сеть всколыхнуло интервью Маши Ефросининой с популярной в западной Украине блогершей Сашей Бо (Александрой Пустовит). Женщина рассказывала о бракоразводном процессе и якобы абьюзе, который она терпела от него. После волны критики в соцсетях Игорь Пустовит дал собственное интервью, где ответил на все заявления женщины.

Интервью Игоря Пустовит вышло через 5 дней после разговора Саши Бо с Машей Ефросининой. Блогерша заручилась немалой поддержкой сети, в то время как ее мужу начали отказывать в сотрудничестве бренды, а поклонники – массово обвинять в домашнем насилии. На разговор с мужчиной согласился телеведущий Слава Демин, в то время как блогерша Рамина Эсхакзай и другие не хотели записывать с ним интервью. Известно, что суд относительно развода пары состоится 30 сентября.

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О булимии и домашних запретах

Разговор Пустовит начался с булимии, которой тайно болела Саша Бо последние 8 лет. Мужчина рассказал, что когда вступал в отношения с блогершей, то не знал об этом, а начал догадываться в течение первых лет отношений, ведь она не хотела с ним об этом делиться. Мужчина окончательно подтвердил свои догадки, когда уставил в квартире диктофон и услышал, как Саша заказала себе пищу, съела ее в большом количестве и затем все выблевала.

Что такое булимия? Это психическое расстройство пищевого поведения, характеризующееся постоянным чувством голода и переедания, после которых человек пытается "очистить" организм с помощью рвоты, слабительных, мочегонных средств, физических упражнений.

"Саша страдает булимией в течение 8 лет. Мне очень было неприятно, когда Маша Ефросинина просто сказала об этом, но они не уделили время этому. Они не остановились на том, что это не только физические расстройства личности, это и психологически включительно. Человек живет в вечном стрессе. Человеку вечно беспокойно, она чего-то боится, она всегда ищет, где бы поесть. Они в интервью очень хорошо и очень грамотно подают, что "Я ему призналась о булимии и он меня начал шантажировать". То есть, ты как себе это представляешь? Моя любимая жена в то время рассказывает мне о своей проблеме а я такой: "Огооо, тут тебе хана". Почему они не рассказывают о том, что я сам узнал о булимии и она в отношения зашла с булимией", – рассказал Пустовит.

На вопрос ведущего, почему тот записывал видео, где она объедается и впоследствии рвет, а затем этим шантажировал, тот рассказал, что знал, как Саша потом может его уничтожить, поэтому перестраховывался.

Возможно, у тебя (у Славы Демина, – Showbiz 24) была жена, в которой ты уверен, что она не захочет тебя уничтожить и унизить... Есть какие-то моменты, которые я не смогу объяснить (о том, почему продолжал жить вместе с Сашей – Showbiz 24). Как объяснил мне потом психолог, это перверзний нарциссизм, это стокгольмский синдром. Он у меня происходил. Был страх, что аудитория скажет, как я буду без нее, как я не буду видеть своих детей, потому что Саша не совсем умеет с ними общаться,

– заявил Пустовит.

– способ психологической защиты личности от внутренних конфликтов. Нарциссический перверт делает себя достойным за счет другого.– психологическое бессознательное защитное состояние, характеризующееся привязанностью жертвы к обидчику, что оправдывает его действия и может отождествлять себя с ним, перенимая его идеи.



Семья Саши и Игоря Пустовит / Фото с инстаграма блогерши

Игорь Пустовит также рассказал, что Маша Ефросинина уделила вопросу булимии очень мало времени, акцентируя внимание лишь на переедании. Но он убежден, что важна здесь также психическая составляющая, ведь Саша часто срывалась, кричала, никогда не оставалась дома одна с детьми, потому что не могла бы контролировать собственные эмоции. Он якобы в течение 6 лет просил ее обратиться к врачу, но та говорила: "Ты не тот, с кем я буду это решать". Он хотел, чтобы этому поспособствовала ее мама, которая писала дочери сообщения, впрочем, та к ней не прислушалась. Также он обращался к отчиму блогерши, но тот ему не помог.

В частности Игорь рассказал, что Саша не позволяла ему ходить в туалет в квартире, а лишь на его студии, потому что ей было неприятно, что он будет "делать свои дела" в домашнем туалете. Также она не хотела, чтобы ее вещи и его стирались вместе. Ему еще не разрешалось якобы пользоваться дома белыми полотенцами. Саша Бо якобы тоже не могла находиться рядом с полными людьми, ведь ей было это неприятно. Ради нее мужчина также обратился к пластической операции живота, ведь жене якобы не нравилась форма его живота после кардинального похудения мужчины.

О раке желудка и оскорблениях личного характера

В интервью Маши Ефросининой Саша Бо рассказывала, что в агонии однажды Игорь пожелал ей рака желудка, зная, какая у нее проблема с булимией. Пустовит объяснил, что все было не так, как рассказывает его жена.

"Знаешь, как это было? Я сейчас передам все дословно, она мне сказала: "Ты – дно, и ты уже ничего себе в этом не заработаешь, а я себе еще на 20 таких домов заработаю на 20 салонов" – на что я ответил: "Ты раком желудка быстрее заработаешь, если ты не будешь лечиться". У нас всегда был конфликт, что нам надо полечиться, а она не хочет этого делать. Мама иногда пыталась на нее повлиять. Но она использует против мамы тот же прием, что и против меня: "Ах, вы предатели, вы хотите меня в чем-то убедить, иди себе с ним говорить", – отреагировал блогер.



Игорь и Саша Пустовит до расставания / Фото с инстаграма блогерши

Не меньшим оскорблением для Пустовит якобы стало заявление Саши Бо во время брака, что у него половой орган – маленького размера. Именно поэтому однажды, когда она в очередной раз это сказала, он ответил, что "у нее ведро".

"Это те вещи, которые оскорбительны всем женщинам. Потому что женщина, которая родила, берет эту обиду автоматически на себя. Но ты не понимаешь, какое унижение я пережил от нее. Тебе женщина когда-нибудь говорила, что у тебя маленький член? Она мне говорила раз 10 за жизнь. Она начала мне это говорить где-то через 2 года после начала отношений. Я ее спросил, она понимает, что он не уменьшился с того момента, как они поженились. Почему же тогда она за меня вышла замуж? В какой-то момент она сказала, что перестала меня чувствовать из-за того, что я якобы поправился и у меня лобок стал толще, и, возможно, он стал меньше. Я в эти моменты хотел провалиться сквозь землю, я слышал это еще не один раз. Один – единственный раз о ведре я сказал уже в нашей финальной ссоре", – заявил Пустовит.

"Заниматься с тобой сексом – это как смотреть в пустоту, и ты со своей маленькой п*ськой вряд ли кого-то найдешь". А я ей говорю: "Слушай, ты меня уже замахала со своей маленькой п*ськой. Возможно, у тебя просто ведро? Сколько можно меня унижать,

– процитировал ссору мужчина и отметил, что сексуальной жизни у них не могло быть неделями или месяцами.

Мужчина добавил, что такие унижения якобы "питали" его жену и они происходили регулярно. Во время последней их ссоры, которая состоялась через несколько дней после первого интервью с Машей Ефросининой, он признался, что уже не любил жену, поэтому позволил себе так ее оскорблять, что она показала в отрывке видео. По этой причине он также прочитал переписку Саши с мамой и подругой в ее телефоне, пока она спала. Последней каплей сделать это стало сообщение мамы Саши, которое якобы его разбудило.

"Я не жалею об этом, потому что я в результате спас себя этим. Потому что я читаю фразу, которая будит меня, где мама ее пишет: "Знаешь, как говорит твой папа? Если ему что-то не понравится, пусть идет на**й с пляжа". Я читаю эту фразу и это как было какое-то заклинание, и я такой: "Вот теперь уйду точно", – поделился блогер.

Об аборте

Причиной всего, почему он не уходил с "токсичных" отношений, стали дети, за которых он переживал. Известно, что у него есть сын Даниил и сын Евгений. Игорь Пустовит обнародовал во время интервью несколько видеороликов, где Саша повышает голос на детей и кричит за пролитое какао и другие вещи. Эти видео он снимал, когда Саша думала, что его нет дома. Именно по этой причине блогерша, якобы, никогда не оставалась одна с детьми дома, потому что теряла контроль. Об этом она даже писала ему в мессенджере, что он тоже продемонстрировал в сети.



Саша Бо с сыновьями – Даниилом и Евгением / Фото с инстаграма блогерши

Он рассказал в частности об одной ссоре, которая произошла на квартире мамы Саши еще в 2019 году – за 2 года до развода. Было семейное застолье, где выяснилось, что теща Игоря дала таблетки от глистов ее старшему внуку Дане, потому что он не мог сходить в туалет. Ситуация возмутила мужа, поэтому он якобы попросил объяснений, после чего начался скандал. Он решил уйти посреди всего этого из квартиры, а за ним вдогонку побежал сын, что стало еще большей причиной криков и истерик, которые зафиксировала на видео сама Саша и потом сбросила своей свекрови.

"Я с этим прожил, я научился с этим жить. Я научился полотенцами ее не вытираться, ходить в туалет на другую квартиру. Мне с этим было ок. Мне было сложно быть обслугой для нее. Я настолько логистику настроил по Ивано-Франковску: там заберу посылку, там привезу, там сниму, там фотку сделаю, там смонтирую. "Мы движемся", – я так считал, мы же команда. Просто, бляха, уважай меня, вырази минимальную благодарность", – констатировал мужчина.

Наиболее оскорбительным моментом в интервью Саши Бо с Маши Ефросининой блогер считает, когда Пустовит заявила, что Игорь просил сделать аборт, когда она заболела туберкулезом. Блогерша заявляла, что тогда он говорил, чтобы она сделала аборт, потому что был риск, что ребенок родится слабым. Тогда у Саши был 2-месячный срок беременности, а сложное лечение продолжалось где-то еще 2 месяца.

Я вместе с мамой ездил во Львов в Институт генетики, чтобы узнать, можно ли ей продолжать беременность, или, возможно, стоит ее перенести. Она говорит, что я предлагал аборт. Но ее мама также спрашивала, будем ли мы бороться до конца или нет. Мы сидели вместе в автомобиле и решали это. Не было прямого разговора, что стоит делать аборт. Мы принимали это решение вместе и мы приняли его правильно, и мы должны быть благодарны Богу, что все так случилось,

– прокомментировал свои слова Игорь.

Насчет алиментов и раздела имущества, то Пустовит возмущен, ведь юристы Саши требуют у него после развода 50 тысяч гривен алиментов ежемесячно, а также дополнительно поровну расходы на покупки для детей. В частности, он должен продать совместно приобретенный дом и купить на эти средства две квартиры в Киеве. Насчет опеки над детьми, то он может получить 30% времяпрепровождения с ними, а Саша – 70%. Игорь возмущен такими условиями, ведь он оставил весь бизнес Саше, а сам остался ни с чем, учитывая его сравнительно меньший ежемесячный заработок.

Игорь Пустовит дал интервью о разводе с Сашей Бо: смотрите видео онлайн