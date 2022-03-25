У мамы начали отказывать ноги, – Евгения Власова о том, как с семьей пережила первые дни войны

Певица Евгения Власова, как и многие другие украинские звезды, застала начало войны в Киеве. Вместе с дочерью, братом и мамой артистка скрывалась от обстрелов и бомбежек в подземном паркинге.

В своем инстаграм-посте певица рассказала, что очень волновалась за дочь и то, как она воспримет факт войны. Кроме безопасности ребенка, Евгения должна была побеспокоиться о безопасности своей матери, у которой на фоне стресса и переохлаждения начались проблемы со здоровьем.

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Власова поделилась, что у ее мамы отняло речь и парализовало ноги. Певица думала, что у матери инсульт и вызывала карету скорой три раза.

Первые 2 дня мы провели в подземном гараже в холоде и сумраке. На второй день у моей мамы отказали ноги и речь, мы думали инсульт. Трижды приезжали доктора,откачивали её и говорили,что инсульта нет. После чего мы приняли решение быть дома не смотря ни на что,

– написала Евгения.



Евгения Власова рассказала о первых днях войны / Фото из инстаграма

Женщина призналась, что ей трудно было не проявлять панику и адекватно объяснить дочери Нине, что в Украине началась война. "Самое страшное для меня, как для мамы, будить своего ребенка словами: "Солнышко, просыпайся, нас бомбят, все будет хорошо, просто нам нужно одеться и идти в бомбоубежище". При этом, труднее всего не проявить панику и быть тем же островком адекватности и спокойствия", – сказала Евгения Власова.