В музыке нет национальности, – одиозная Ани Лорак отметилась новым заявлением на "Новой волне"

Гастролерша Ани Лорак, которая последние годы живет и работает в России, на днях выступила на творческом вечере Димы Билана в рамках фестиваля "Новая волна" в Сочи. За кулисами артистка рассказала, что в ее новом осеннем альбоме можно будет услышать песню на украинском языке.

О выходе песни на украинском языке Ани Лорак сообщала раньше – когда приезжала в Украину и намекала в инстаграме, что готовит что-то важное в этом году. Тогда в комментариях она отвечала своим фанатам, что готовит украиноязычную песню.

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Деталями российская гастролерша поделилась журналисту в Сочи.

Осенью выйдет полноценный альбом. А также будет песня, особенная для меня лично – она ​​будет на родном украинском языке. И, я думаю, порадует моих поклонников, потому что в музыке нет национальности, она звучит от сердца,

– заявила исполнительница.

Стоит добавить, что последнюю песню на украинском она выпускала еще в 2014 году под названием "Мальвы" – все остальное было русскоязычным репертуаром. Впоследствии Лорак переехала жить в Россию и до сих пор продолжает там свою деятельность. Правда, в августе 2021-го, впервые за последние 7 лет, она выступила в Украине – два ее концерта состоялись в Одессе, где были аншлаги. В противоположность беспорядкам и протестам, которые происходили, в этом году мероприятия прошли спокойно. Со сцены Ани Лорак не извинялась за гастроли в России и пророссийскую позицию, но эмоционально заявляла, что украинские зрители – только ее, и она очень рада их видеть.

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Впрочем, это не помешало Ани Лорак через несколько дней отправиться обратно в Россию и выступать на "Новой волне", где также "засветилась" украинская певица София Ротару, которая уже через несколько дней будет выступать на День Независимости в Киеве.