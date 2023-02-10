"Слезы заливают, не верю": брат Ирины Федишин погиб под Соледаром – последнее их фото

Ирина Федишин рассказала о тяжелой утрате в семье. Ее двоюродный брат Роман Климкович погиб в боях за Соледар. Мужчине было 34 года.

О гибели брата Ирина Федишин узнала 9 февраля, когда позвонили его собратья. В последний раз они виделись 25 января 2023 на ее концерте в Трускавце. Теперь все ее сольники будут в память о Романе Климковиче.

Читайте также Была счастлива, а сейчас слезы: Леся Никитюк растрогала историей подруги, которая хоронит жениха

Брат Ирины Федишин погиб под Соледаром

Сегодня потеряла своего двоюродного брата Романа Климковича, который в свои 34 года отдал жизнь за Украину, погиб в бою под Соледаром. С первых дней войны пошел защищать родную землю добровольцем. Ромчик, братец, пишу этот пост, слезы заливают, я не верю,

– эмоционально подписала Ирина Федишин.

Она предпочла бы, чтобы брата ранили или взяли в плен, но его тело до сих пор в окопе, где, по словам собратьев, оцепление с трех сторон.

У Ирины Федишин погиб брат под Соледаром / Фото из инстаграма певицы

Последнее фото Ирины Федишин с братом

Певица буквально недавно виделась с Романом, когда в январе его отпускали домой на 10 дней. Он успел навестить бабушку, заскочить в гости к звездной сестре и сходить на ее концерт в Трускавце. Тогда они сделали последнее общее фото. Кстати, по словам Федишин, мужчина будто предчувствовал беду, потому что не мог наговориться.

"Ты был полон сил, энергии, даже, словом не оговорился, что там тяжело. А у меня даже мысли никогда не было, что может что-нибудь случиться. Ты постоянно улыбался и подшучивал. Мы стояли на коридоре и никак не могли распрощаться. Ты время со времени меня обнимал, шел и снова останавливался на разговор", – вспомнила артистка.

Ты гордился мной, а я всю жизнь буду гордиться твоим подвигом – отдать жизнь за свободу Украины. Сердце нашей семьи разбито, мы очень тебя любим, Ромчик. Спи спокойно, мой братик. Вечная память герою Украины,

– с надрывом завершила Ирина Федишин.

Ирина Федишин с братом, погибшим под Соледаром / Фото с ее инстаграма

В комментариях поддержали певицу и всю семью:

"Вечная память герою! Соболезнование близким";

"Какая тяжелая каждая потеря. Вечная светлая память герою";

"Вечная память! Спасибо ему за защиту";

"Вечная память герою! Соболезнование, вам, родным. Пусть Бог помогает пережить горе и дождаться победы";

"Боже мой, какой ужас и боль. Мои соболезнования. Мои двоюродные братья тоже на войне. Молимся каждый день. Так страшно".

Отметим, в интервью 24 каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк так комментировал уход ВСУ из Соледара: "Это стратегически правильно. Этим занимается Генеральный штаб ВСУ, и делает это все абсолютно эффективно. Четко планирует и говорит об аргументах".

Он подчеркивал, что в Соледаре "перемололи очень большое количество россиян – остатки более или менее боеспособных частей российской армии, включая зеков и мотивированных ППК "Вагнера".