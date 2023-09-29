Прямо на сцене: у известного гитариста Эл Ди Меолы случился сердечный приступ
Источник:Associated Press
Популярный американский гитарист Эл Ди Меола получил сердечный приступ. Произошло это прямо на сцене во время его выступления в Румынии. Его сразу госпитализировали в больницу.
К счастью, гитариста спасли, сейчас его состояние стабильное. Об этом сообщила больница в Бухаресте, куда доставили Ди Меолу.
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У Эл Ди Меолы случился сердечный приступ
Концерт гитариста прошел 27 сентября. 69-летний Эл Ди Меола выступал в Бухаресте, когда у него случился сердечный приступ.
Фотограф Драгош Кристеску рассказал журналистам, что заметил, как Ди Меола схватился за грудь во время выступления и едва сошел со сцены. Двое других музыкантов продолжали какое-то время играть, а затем объявили об остановке концерта.
В больнице сообщили, что Ди Меолу госпитализировали в кардиологическое отделение, где он лечится после инфаркта миокарда.
В фейсбуке артист сообщил, что ему нужно время на восстановление. Поэтому он отменил ближайшие концерты, но пообещал вернуться в 2024 году. Все билеты остаются действительными на следующие даты.
Что известно об Эл Ди Меоле
- Это популярный американский джазовый гитарист и композитор итальянского происхождения. За три десятилетия музыкальной карьеры Эл Ди Меола стал одним из самых влиятельных гитаристов в джазе.
- Его песни и выступления принесли ему широкое признание и награды, включая Грэмми. Ди Меола продал более 6 миллионов пластинок по всему миру.
- Одним из самых популярных треков артиста является Mediterranean Sundance, который являлся частью его альбома Elegant Gypsy.
- Отметим, что с Эл Ди Меолой выступал бандурист Роман Гринькив. Они познакомились в Париже, после чего записали альбом "Зимние ночи" (Winter Nights, 1999).
- Также в 2008 и 2013 году Эл Ди Меола был в Украине. Первый раз он выступал в Киеве вместе с Романом Гриньковым. Во второй раз он посетил джазовый фестиваль Alfa Jazz Fest.