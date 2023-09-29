Прямо на сцене: у известного гитариста Эл Ди Меолы случился сердечный приступ

Популярный американский гитарист Эл Ди Меола получил сердечный приступ. Произошло это прямо на сцене во время его выступления в Румынии. Его сразу госпитализировали в больницу.

К счастью, гитариста спасли, сейчас его состояние стабильное. Об этом сообщила больница в Бухаресте, куда доставили Ди Меолу.

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У Эл Ди Меолы случился сердечный приступ

Концерт гитариста прошел 27 сентября. 69-летний Эл Ди Меола выступал в Бухаресте, когда у него случился сердечный приступ.

Фотограф Драгош Кристеску рассказал журналистам, что заметил, как Ди Меола схватился за грудь во время выступления и едва сошел со сцены. Двое других музыкантов продолжали какое-то время играть, а затем объявили об остановке концерта.

В больнице сообщили, что Ди Меолу госпитализировали в кардиологическое отделение, где он лечится после инфаркта миокарда.

В фейсбуке артист сообщил, что ему нужно время на восстановление. Поэтому он отменил ближайшие концерты, но пообещал вернуться в 2024 году. Все билеты остаются действительными на следующие даты.

Что известно об Эл Ди Меоле