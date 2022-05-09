"Ты, с*ка, продала Украину": Лолита 9 мая вспомнила о деде и Львове, но умолчала о войне

Российская певица Лолита 9 мая опубликовала сообщение, где вспомнила деда, воевавшего во Второй мировой войне, вспомнила Львов, но ни слова не сказала о войне в Украине, где ежедневно погибают люди.

Дед Лолиты воевал во Второй мировой войне, сражался с нацизмом, а его внучка теперь умалчивает безосновательную войну России против Украины.

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Лолита вспомнила о Львове, но умолчала о войне

Похоже, что дед Лолиты похоронен во Львове, потому что в публикации она написала: "Ты навсегда во Львове". Ее дед вместе с миллионами украинцев пал в борьбе за свободу, а она сама теперь умалчивает вторжение России в Украину и войну, в которой погибают ни в чем не повинные украинцы.

Дед, ты каждый раз в этот день вытирал с лица так, чтобы никто не видел, слезу. Но я, лет пяти, которая держалась за твою руку, всегда это замечала. Ты навсегда во Львове. И мои воспоминания, связанные с парадами победы, тоже из этого города, потому что это был ритуал! С дедом на парад! Только у меня ощущение праздника, а у тебя, и я только сейчас понимаю, – боли,

– написала певица.

О войне, которая сейчас происходит на территории Украины, Лолита не написала ни слова. Она продолжает делать вид, что все, как всегда. Умалчивает агрессию России, чем поддерживает кровопролитную войну, которую начал Путин.

Реакция сети

В комментариях многие пользователи сети осудили певицу и отметили, что она опозорила своего дедушку.

"Вы осквернили праздник, это какой-то сюр и ужас! Пусть покоятся с миром наши прадеды, отдавшие жизнь за для нашего счастливого будущего. Нет оправдания действиям вашей гнилой страны. Как вы можете вспоминать о нашем волшебном Львове, который страдает от обстрелов, пока вы молчите?!".

"Ваши деды переворачиваются в гробах через внуков и правнуков, ставших убийцами, мародерами и насильниками! Вся Россия теперь стала сплошным фашизмом!".

"Только бы не было...". Вспоминать эту фразу сегодня – верхушка цинизма. Неужели вы действительно настолько жестоки, что можете делать вид, что войны нет? Притворяться, что Россия не напала на "братскую страну"? Тысячи людей! Сотни городов и сел! Украина в руинах и страданиях! Но ведь ваш дед все видит оттуда...".

"Дед воевал за отечество, а ты, с*ка, продала Украину".

Текст публикации Лолиты: