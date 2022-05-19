"Ты глупая, что ты такое говоришь": Ньютон вспомнила, как уговаривала родных готовиться к войне

Певица Мика Ньютон родом из Ивано-Франковской области, однако уже долгое время живет в США. Артистка припомнила, как чувствовала, что начнется война и просила родных готовиться к этому.

О полномасштабном российском вторжении начали говорить за несколько месяцев до того, как оно началось. Мика Ньютон следила за всеми новостями в США и очень волновалась.

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Как Мика Ньютон почувствовала, что будет война

Исполнительница рассказала, что в Соединенных Штатах Америки обычно подают новости и все, а о российском вторжении говорили много, постоянно появлялась новая настораживающая информация. Поэтому, читая новости, Мика призвала родных готовиться к войне.

Вы подготовьте документы, вдруг придется бежать. Просила пойти к врачам, чтобы проверить здоровье, потому что может быть война. Все мне говорили: "Ты глупая, что ты такое говоришь? Все у нас будет хорошо, мы на западе Украины, нас никто не тронет",

– вспомнила артистка.

Но плохое предчувствие у Ньютона оставалось. Утром 24 февраля она очнулась и увидела новости, что Россия все-таки начала войну. Вызвало волнение и то, что сестра Мики служит в Вооруженных Силах Украины.

Моя сестренка уже 24 года служит в ВСУ. Имеет звание майора. Мы об этом никогда не говорили, но она осталась дома, потому нужно было решать, где будет ее дочь. Муж сестры – полковник, сейчас на передовой,

– поделилась певица.

Исполнительница призналась, что подробностей о войне России против Украины от сестры и ее мужа не узнавала. Ньютон обратилась к поклонникам из Украины и призвала не рассказывать обо всех событиях, которые происходят в нашей стране, в сети: "Когда что-то взорвалось, то не пишите сразу об этом в интернете. Российская разведка только мечтает о том, чтобы давали такую информацию".