Вы согласны с победой TVORCHI на Нацотборе 2023: опрос среди читателей 24 канала

Победителем отбора 2023 года в Украине стала группа TVORCHI. Они выступили с песней Heart of Steel и покорили как судей, которые отдали им 9 баллов, так и украинцев, наиболее за них проголосовавших среди 10 финалистов. Что вы думаете о победителе этого года – голосуйте ниже.

Несмотря на то, что победа на Нацотбор Евровидения-2023 предсказывали Jerry Heil, судьи и зрители решили по-другому. Украину после победы на конкурсе Kalush Orchestra в Британию отправится представлять группу TVORCHI.

Важно TVORCHI победили в Нацотборе на Евровидение-2023

Исполнители выступили в эпатажных образах под номером 10, закрыв десятку выступлений в прямой трансляции 17 декабря. Конкурс проходил в киевском укрытии, однако это не помешало украинцам проникнуться духом Евровидения и сделать свой выбор.

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: TVORCHI – Heart of Steel

Обратите внимание Результаты голосования финала Национального отбора на Евровидение-2023

Как проголосовали вы и довольны ли победителем отбора – голосуйте!