Здесь конвейер, – Леся Никитюк приютила почти 60 переселенцев в своем доме за время войны

Украинская телеведущая Леся Никитюк из-за войны переквалифицировалась в волонтеры. Она призналась, что в ее доме почти 60 переселенцев найти убежище.

Украинская блогерша и ведущая Леся Никитюк после начала полномасштабной войны переехала в родной Хмельницкий и стала волонтером. Переселенцев она селила даже дома.

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Леся Никитюк приютила 60 беженцев

Блогерка призналась, что опоздала на интервью на 15 минут, потому что должна была убрать дома.

Дома жили около 60 человек и почти 18 собак, кошек, морских свинок и так далее. Мама просто не выгребает таких объемов, а я постоянно в приюте для переселенцев. Мы постоянно что-то грузим, скачиваем, разгружаем, собираем пищевые продукты, гуманитарку, отправляем. То есть здесь такой конвейер,

– поделилась звезда.

Леся Никитюк рассказала о родном городе, который теперь помогает пострадавшим от войны людям. Блогерка считает, что не зря пиарила Хмельницкий.

"Мне постоянно в комментах упрекали: "Что ты про тот Хмельницкий?". Вот такой крутой Хмельницкий. Этот город сейчас транзитная зона. Минимум 143 тысяч человек в день заезжает или проездом, или остается на ночь-две, разъезжается какая-то часть остается здесь. По 3-5 тысяч детей каждый день устраивается в наши школы. Более 100 временных приютов для переселенцев только в Хмельницком и еще столько в области", – отметила ведущая.

Полное интервью Леси Никитюк: смотрите видео

Напомним, Леся Никитюк селит беженцев в школе в Хмельницком, где училась. Там она развернула центр помощи, где принимает около 50 семей в день. Звезда вместе с учителями помогает переселенцам отвлечься, поддерживает их.