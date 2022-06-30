Муж Кортни Кардашян в больнице: СМИ назвали причину, а дочь поблагодарила за молитвы

Днем ранее в сети "гудели" о том, что Тревис Баркер болен и его на носилках госпитализировали в больницу. Молиться за отца просила его дочь. В американских таблоидах написали, что причиной госпитализации стал панкреатит.

В больницу музыканта Тревиса Баркера доставили во вторник вечером, 28 июня. Журналисты узнали, что из-за недавно пройденной процедуры колоноскопии у него произошло воспаление желудочной железы, то есть панкреатит. Мужчине резко стало плохо и его доставили в больницу.

К слову Мужчины Кортни Кардашян экстренно госпитализировали: его дочь просит молиться

Среди симптомов заболевания у него могла быть тошнота, сильная боль в животе и рвота. Когда мужчине делали колоноскопию, неизвестно, но издание сообщает, что это было "недавно". В настоящее время 46-летний барабанщик группы Blink-182 находится в медицинском центре West Hills. Вместе с ним в больницу два дня назад приехала жена Кортни Кардашян, с которой музыкант обручился месяц назад в Италии в кругу родных и друзей.

Дочь отреагировала на госпитализацию отца

16-летняя дочь Тревиса Баркера от первой жены Шоаны Моаклер, Алабама, уже поблагодарила в сети за все слова поддержки, которые прислали ей поклонники после просьбы о молитве. Также она публиковала еще одно фото своего отца из больничной палаты, пока он отдыхал на кровати, но затем удалила его. Теперь на снимке она показала свою и татуированную руку лежащего рядом отца.

"Спасибо, друзья, за все ваши молитвы и любовь. Я ценю это и люблю каждого из вас", – написала девушка.



Алабама Баркер поблагодарила за молитвы / Фото из инстаграм-сторис девушки

Отметим, что сам Тревис просил в твиттере Бога спасти его, однако фанаты подозревают, что этот твит не касается его недуга – некоторые интернет-пользователи указали, что это может быть связано с его будущей песней из Machine Gun Kelly, поскольку она называется так само. Сейчас состояние Баркера неизвестно. Никаких заявлений ни от барабанщика, ни от команды его жены не поступало.