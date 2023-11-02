Захватил рекомендации: трек рэпера Гони "Як?" получил второе дыхание в тиктоке

Рекомендации тиктока заполонил отрывок из песни рэпера Гони "Як?". Когда вышел этот трек и какие ролики снимают под него в сети – дальше.

Еще в сентябре прошлого года львовский рэпер Гоня выпустил альбом "Ні в кут, ні в двері", в который вошел трек "Як?". Песня словно получила второе дыхание и снова вирусится в тиктоке.

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Почему трек Гони вирусится в сети

Все началось с блогера Миши Лебиги, снявшего ролик в тикток под отрывок из песни украинского исполнителя. В конце ролика он добавил скриншоты новостей, касающихся коррупции в Украине.

Я гражданин суверенного государства. С ощущением, будто из меня только что поржали,

– такие строки раздаются в видео.

Схожие видео снимают и другие пользователи сети. Этими роликами они затрагивают тему коррупции в городских и областных органах власти, призывают выходить на митинги и прочее.

Трек Гони следует послушать полностью, а не только вирусный отрывок. В тексте исполнитель критикует лидеров государств, глав организаций и говорит о том, что будет "вибирати смерть одного, аби врятувати тисячі людей".

Гоня – Як? (feat. Jointjay): смотрите видео онлайн