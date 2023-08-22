Поздравлял Путина и поддержал аннексию Крыма: как Тото Кутуньо относился к Украине

22 августа скончался известный итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. Артист, ставший известным благодаря своим песням L'italiano, Solo Noi и Ti amo, на самом деле поддерживал Россию и даже поздравлял Путина с днем рождения.

Известно, что Тото несколько раз был в Украине, передает 24 Канал. Он говорил, что ему нравились наша страна и девушки. И хотя Тото пел "Червону руту" и говорил о "любовном романе с Украиной", он тоже открыто поддерживал Путина.

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Как Тото Кутуньо относился к Украине

Еще в 2019 году артист встал на сторону России. Тогда Тото опубликовал обращение, в котором открыто поддержал политику Владимира Путина и аннексию Крыма. Кроме того, он был в то время "членом ассоциации друзей Путина".

Кутуньо даже поздравил российского диктатора с днем рождения. Личное послание от певца появилось на ютуб-канале "Друзья Путина в Италии и во всем мире".

Поэтому группа депутатов Верховной Рады готовила обращение к тогдашнему Председателю СБУ Василию Грицаку с просьбой запретить въезд Сальваторе Кутуньо на территорию Украины.

Затем Тото попытался оправдать себя. В 2019 году он снова приехал в Украину и рассказал ТСН, что не согласен с действиями Путина в Крыму. Поздравление Путину Кутуньо, вроде бы, тоже посвятил не лично президенту России.

По словам музыканта, ему не раз предлагали выступить на оккупированном полуострове, однако певец всегда отказывал.

Интересно, что Кутуньо признавался, что видел Путина только один раз – на концерте в Кремле, так что якобы не может быть его "другом".

В конце концерта российский президент подошел, пожал мне руку и поздравил меня – это был единственный раз, когда я видел Путина,

– сказал он.

Что известно о Туту Кутуньо, умершем 22 августа