Умер итальянский певец Тото Кутуньо: как на его смерть реагируют в сети

22 августа скончался известный итальянский певец Тото Кутуньо. Об этом сообщил его менеджер. Итальянские знаменитости начали реагировать на смерть артиста.

Известно, что исполнитель умер в результате болезни. Он долгое время лечился, однако за последние месяцы ему стало хуже.

К теме Приветствовал Путина и поддержал аннексию Крыма: как Тото Кутуньо относился к Украине

Джанни Моранди

Популярный итальянский исполнитель, актер и друг Тото Кутуньо вспомнил, что уже давно знает певца и написал ему приятные слова.

Тото Кутуньо, который был настоящим итальянцем, ушел. Автор и переводчик великой итальянской традиции. Он написал одну из самых известных итальянских песен в мире, L'ITALIANO. Мы знаем друг друга целую вечность,

– отметил певец.

Витторио Сгарби

Итальянский телеведущий, арткритик и политик также распространил фото исполнителя и посвятил ему пост на своей странице в фейсбуке.

Джорджа Мэлони

Председатель Совета министров Италии также посвятила публикацию Тото Кутуньо.

Кроме того, на смерть Тото активно реагируют разные издания, как итальянские, так и мировые. Более того, в инстаграмме, фейсбуке и других социальных сетях фан-аккаунты и поклонники посвящают посты артисту. Они публикуют его самые популярные песни, пишут слова благодарности и восхищение его творчеством.

Что известно о смерти певца: кратко

Исполнитель уже давно боролся с онкологией. В 2007 году у него обнаружили опухоль простаты. Следовательно, ему сделали операцию. Однако его борьба продолжалась, поскольку заболевание вернулось в январе 2009 года. Впоследствии исполнитель прошел интенсивный курс химиотерапии. Артист долго лечился, однако в последнее время ему стало хуже. 22 августа около 16:00 Тото умер в больнице Сан-Рафаэль в Милане, куда он был госпитализирован.