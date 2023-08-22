Лучшие песни Тото Кутуньо, которые сделали его известным на весь мир

Итальянский певец, композитор и автор песен Тото Кутуньо умер 22 августа. Он имеет большое количество хитов и альбомов, и его творчество получило популярность не только в Италии, но и в других странах мира.

Он родился 7 июля 1943 года в Фоздиново, Тоскана, Италия. Кутуньо известен своим активным творчеством в жанрах поп-музыки и мягкого рока, а также как автор песен не только для себя, но и для других исполнителей.

Обратите внимание Умер известный итальянский певец Тото Кутуньо

Лучшие хиты Тото Кутуньо, сделавшие его известным на весь мир

Одной из самых известных песен Тото Кутуньо является L'Italiano (также известная как "Lasciatemi Cantare"), ставшая международным хитом в 1983 году. Эта песня рассказывает об итальянской культуре и национальной гордости. Она стала символом страны и признана одной из известнейших итальянских песен.

L'Italiano Тото Кутуньо: слушайте песню онлайн

В 1976 году Тото Кутуньо принял участие в песенном конкурсе в Санремо вместе со своей музыкальной группой, где им удалось занять третье место. Победу он получил в 1980 году, победив с песней Solo noi.

Solo noi Тото Кутуньо: слушайте песню онлайн

В общей сложности в своей карьере он шесть раз завоевал второе место на этом конкурсе: в 1984 году с треком Serenata, в 1987 году со сложной Figli, в 1988 году с Emozioni, в 1989 году с Le mamme, в 1990 году с итальянской версией песни Good Love Gone Bad Рэя Чарльза под названием Gli amori и в 2005 году с композицией Come noi nessuno al mondo. В общей сложности он выступал в этом песенном конкурсе 13 раз.

Come noi nessuno al mondo Тото Кутуньо: слушайте песню онлайн

Кутуньо также победил на конкурсе Евровидение в Загребе 1990 года с песней Insieme: 1992, балладой посвященной европейской политической интеграции.

Insieme: 1992 Тото Кутуньо: слушайте песню онлайн

Тото Кутуньо был известен благодаря своим сотрудничествам с Джо Дассеном, Адриано Челентано, Нэнси Синатрой, Клодом Франсуа, Мирей Матье, Джиллолой Чинквенти, Доменико Модуньо и Мишелем Сарду.

Он участвовал в создании песни Laisser moi danser для певицы Далиды, получившей платиновый статус. Позже он представил собственную итальянскую версию этого трека под названием Voglio l'anima.

Voglio l'anima Тото Кутуньо: слушайте песню онлайн

Кутуньо имел большой успех в СССР, а в 2010 году приезжал в Киев. В 2016 году Тото Кутуньо возобновил сотрудничество с Адриано Челентано после 36 лет. Они совместно написали песню Ti lascio amore в соавторстве с Фабрицио Берлинчиони. Эта композиция вошла в альбом Le migliori, записанный вместе с выдающейся итальянской певицей Миной.

Ti lascio amore Тото Кутуньо: слушайте песню онлайн