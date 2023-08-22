Итальянская мелодия, которую поют миллионы: как Тото Кутуньо написал хит Lasciatemi Cantare
В Италии 22 августа скончался итальянский певец Тото Кутуньо. Многие помнят его по песне L'Italiano или Lasciatemi Cantare – она стала хитом в Европе в 1983 году.
Тото Кутуньо (настоящее имя – Сальваторе) – итальянский музыкант, композитор и автор песен. 22 августа стало известно о его смерти.
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Тото Кутуньо – автор хита L'Italiano
Даже те, кто мало интересовался итальянской музыкой, узнает точно мелодию старого хита L'Italiano (Lasciatemi Cantare). Эту песню Тото Кутуньо написал в 1981 году для Адриано Челентано, но певец отказался ее записывать.
Поэтому Кутуньо оставил ее себе и представил в 1983 году на итальянском фестивале Санремо. В том году Тото Кутуньо занял 5 место, но успех песни не заставил себя ждать. Она торжествовала в специальной номинации конкурса, а пластинок с ней было продано более 100 миллионов во всем мире. Так этот трек стал международным хитом.
Тото Кутуньо – L'Italiano: смотрите видео онлайн
Что известно о смерти Тото Кутуньо
- Тото Кутуньо умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане 22 августа. Об этом сообщил менеджер музыканта Данило Манкузо.
- Официальная причина смерти Тото Кутуньо неизвестна. Но как рассказал менеджер "из-за проблем со здоровьем за последние месяцы певцу становилось хуже".
- Тото Кутуньо – один из самых известных певцов Италии. Сначала он творил песни для Адриано Челентано и других музыкантов, а затем дебютировал со своей группой. Он победитель фестиваля Санремо и Евровидения в 1990 году.
- Его песни были популярны и в Советском Союзе. Тото Кутуньо приветствовал Путина с днем рождения и выступал за оккупацию Крыма, после чего депутаты обращались в СБУ с просьбой запретить ему въезд в Украину.