Итальянская мелодия, которую поют миллионы: как Тото Кутуньо написал хит Lasciatemi Cantare

В Италии 22 августа скончался итальянский певец Тото Кутуньо. Многие помнят его по песне L'Italiano или Lasciatemi Cantare – она стала хитом в Европе в 1983 году.

Тото Кутуньо (настоящее имя – Сальваторе) – итальянский музыкант, композитор и автор песен. 22 августа стало известно о его смерти.

Смотрите также Победитель Евровидения и друг Путина: чем известен музыкант Тото Кутуньо

Тото Кутуньо – автор хита L'Italiano

Даже те, кто мало интересовался итальянской музыкой, узнает точно мелодию старого хита L'Italiano (Lasciatemi Cantare). Эту песню Тото Кутуньо написал в 1981 году для Адриано Челентано, но певец отказался ее записывать.

Поэтому Кутуньо оставил ее себе и представил в 1983 году на итальянском фестивале Санремо. В том году Тото Кутуньо занял 5 место, но успех песни не заставил себя ждать. Она торжествовала в специальной номинации конкурса, а пластинок с ней было продано более 100 миллионов во всем мире. Так этот трек стал международным хитом.

Тото Кутуньо – L'Italiano: смотрите видео онлайн

Что известно о смерти Тото Кутуньо