"Тот день я прожил, вспоминая Кузьму": что чувствовал Вакарчук, когда погиб Андрей Кузьменко

Украинский исполнитель и лидер группы "Океан Эльзы" не мог не вспомнить в годовщину смерти своего коллеги и вдохновителя Андрея Кузьменко. Мужчина поделился, что тяжело пережил тот день, а по дороге в Киев из Львова все время слушал его песни.

Вакарчук поделился, что хорошо помнит день гибели Андрея Кузьменко, 2 февраля 2015 года. Он приехал из Киева во Львов, к своим родителям, и, когда утром включил телефон, не мог поверить, что Кузьмы больше нет. Он сначала переспросил своих знакомых, правда ли это, и когда получил ответ, то был шокирован.

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Тот день я прожил, вспоминая Кузьму. Особенности тому дню добавило еще и то, что мой папа, который в то время находился на реабилитации после лечения, как раз был дома и пошел со мной на интервью памяти Кузьмы. Он сидел рядом со мной и слушал. Поскольку папа – это тоже человек, который уже ушел из жизни, то это воспоминание для меня особенно щемящее,

– рассказал Вакарчук.

Вечером он с отцом пошел на площадь перед памятником Шевченко, где люди пели песни Кузьмы и приносили много лампадок и цветов к его фотографиям. Лидер "Скрябина", по словам Вакарчука, был его вдохновителем, ведь когда только начиналась эра "Океана Эльзы", музыканты "Скрябина" уже были звездами.



Андрей Кузьменко с Вакарчуком на вечеринке / архивное фото Святослава из инстаграма

"Очень многие его песни у меня ассоциируются с началом Океана Эльзы, потому что они тогда были примером для нас. Помню песню "Птицы" – я слушал ее и думал, как она интересно сделана. Помню, как они выступали на фестивале с нами: мы только-только начинали, а они уже были звездами. Одним словом, есть очень много воспоминаний", – добавил Святослав и сказал, когда на следующий день возвращался в Киев на съемки шоу "Голос страны", то постоянно слушал музыку Андрея и уже вечером в студии записал кавер на песню "Мовчати".