Предлагали уборщицей быть, – Матвиенко пожаловалась на безденежье и работу в Британии

За почти пол года войны Тоня Матвиенко жила то в Португалии, то в Германии, но, в конце концов, осталась в Великобритании. Там она по спонсорской программе – проживает в доме с британцами и зарегистрировалась в центре занятости.

Так, дочь народной артистки Украины Тоня Матвиенко учит язык и ищет работу в Великобритании. Она понимает, что не нужна там как певица, а жить на что-нибудь надо.

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Тони Матвиенко предлагали работать уборщицей

Предложили уборщицей быть. Сказала: "Не могу, у меня аллергия". Я здесь певица так себе. Я буду зарабатывать деньги для своего ребенка, своей семьи. Я молодая, маме нужно помогать,

– объяснила Тоня Матвиенко.

"У нас дома три артиста, а концертов нет платных, только благотворительные. У меня еще и старшая дочь. Если у кого-то будет лучше, то мы друг другу пересылаем деньги, помогаем, это финансовая поддержка", – добавила певица.

Звезда призналась, что даже билет в Украину муж Арсен Мирзоян купил ей на последние деньги. "Даже нет денег летать друг к другу", – эмоционально заявила Матвиенко.

ранее Нина Матвиенко рассказывала, что как для народной артистки Украины пенсия у нее небольшая – 15 тысяч гривен.

Как Нина Матвиенко реагирует на поиски работы дочери

Едва ли не наиболее остро на поиски работы Тони Матвиенко в Великобритании реагирует ее 74-летняя мама Нина Митрофановна. Она не хочет, чтобы ее дочь занималась чем-либо, кроме музыки.

Она вообще не хочет это слышать, кричит: "Приезжай домой, будешь здесь ездить петь",

– рассказала Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко с мамой Ниной Митрофановной / Фото из инстаграма певицы