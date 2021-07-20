Тоня Матвиенко показала детей Мирзояна от первого брака: милое фото

Дочь народной артистки Украины Тоня Матвиенко закрутила роман с Арсеном Мирзояном, когда он был женат на другой. В первом браке у мужчины родилось двое сыновей. Ладит ли с ними певица, узнавайте дальше.

40-летняя Тоня Матвиенко решила пообщаться с подписчиками в инстаграм-сторис. Безусловно, большинство вопросов были личного характера. Один из поклонников поинтересовался, общается ли Арсен Мирзоян с детьми от первого брака.

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Артистка ответила: "Конечно".

Более того, она опубликовала редкое фото мужа со взрослыми сыновьями Владом и Артемом от первой жены Анны и 5-летней дочкой Ниной. Похоже, автором кадра стала сама Тоня Матвиенко. Судя по пейзажам, вместе они отдыхали в Карпатах.



Арсен Мирзоян с сыновьями и дочкой / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Ради Тони Матвиенко Арсен Мирзоян бросил жену и сыновей. Он долго колебался, рассказывать ли Анне о новой любви, однако в конце концов решил быть честным. Он платит алименты и изредка видится с экс-женой.

Добавим, фолловеры поинтересовались, будет ли дочь Нины Матвиенко рожать в третий раз. Она ответила довольно резко, опубликовав фото двух дочерей с надписью "Хватит".

Отметим, первенца Ульяну Тоня родила в 17 лет. Сейчас девушке 22 года. Младшей дочкой Ниной певица забеременела в гражданском браке с Арсеном Мирзояном. Через год после появления общего ребенка влюбленные заключили официальный брак. Недавно их союзу исполнилось 4 года.