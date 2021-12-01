Только 1 украинская песня: Apple Music назвал 100 самых популярных хитов 2021 года в Украине

Музыкальный сервис Apple Music подвел итоги 2021 года в мире и в Украине. Сервис назвал как самых популярных исполнителей мира, так и хиты, которые чаще всего слушали в украинских регионах. Список, правда, негативно впечатляет.

Согласно обновленному списку Apple Music, в сотне самых популярных песен, которые слушали украинцы в 2021 году, можно услышать только 5-х украинцев. Однако четыре песни из пяти – на русском языке. Только одна – на украинском.

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Серед них:

DOROFEEVA – gorit Артем Пивоваров – "Дежавю" WELLBOY – "Гуси" Тина Кароль – "Скандал" ​LOBODA – moLoko

Что касается остальных 96 песен в списке Apple Music 2021, то там чаще всего фигурируют российские Моргенштерн, Скриптонит, Slava Marlow, Джиган и другие. Что касается иностранных исполнителей, то украинцы чаще всего также слушали итальянскую группу Måneskin, канадского певца The Weeknd и рэпера Lil Nas X.

Сервис Apple Music также назвал победителей премии Apple Music Awards. Ими стали:

Артист года: The Weeknd

Автор года: H.E.R

Открытие года: Olivia Rodrigo

Песня года: "drivers license" by Olivia Rodrigo

Альбом года: "SOUR" by Olivia Rodrigo



Победители Apple Music Awards 2021 / Скриншот с сайта