"Сдавайтесь": группа ТНМК в Вене передали россиянам привет от Буданова – мощное видео
Источник:ТНМК
Украинская группа ТНМК провела благотворительный концерт в столице Австрии Вене. Артисты прямо со сцены поздравили Кирилла Буданова с повышением в звании и передали от него послание россиянам.
Популярная группа "Танок на майдане Конго" (ТНМК) организовали благотворительные концерты в нескольких европейских городах, чтобы собрать деньги на ВСУ. На выступлении в Вене артисты упомянули о руководителе Главного управления разведки.
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Один из солистов коллектива Александр "Фоззи" Сидоренко со сцены Кирилла Буданова с повышением в звании – на днях он стал генерал-лейтенантом. Музыкант заявил, что Буданов – "лучший производитель хлопка". "Фоззи" от имени руководителя ГУР обратился к сбежавшим из России в Австрию россиянам.
Артисты на русском языке напомнили оккупантам, что для мобилизованных действует государственная программа "Хочу жить".
Обратившись на горячую линию, русские военные могут сдаться в плен. 22 тысячи россиян уже обратились на горячие линии. Ведь у россиян в Украине есть только два пути: либо стать "хорошим", либо пленником. Их будут содержать по Женеве (конвенция – 24 Канал), они сохранят свою жизнь. Короче, русские, сдайтесь!,
– заявил "Фоззи".
В то же время второй солист дуэта Олег "Фагот" Михайлюта подсказал, что "хороший русский – это мертвый русский". После речи коллеги он также показал три пальца, поднятые вверх, символизирующие трезуб.
Артисты опубликовали видео с концерта в инстаграмме. Поклонники были поражены этой идеей и поддержали ТНМК :
- "Вот так должен вести каждый уважающий артист. Респект!"
- "Россия подло напала на Украину в 4 утра. Для ваших "чмобиков" 2 пути: или согнить, или сдаться".
- "Было бы классно, чтобы такие обращения делали все артисты, выступающие за границей. Великолепный конект! Спасибо".
- "Русских ненавидят уже каждому уголку мира, они показали себя как самая отвратительная нация".
- "Россия-убийца! Захватчики и подлые изверги! Оставьте нашу землю!"
В комментариях началась атака русских ботов. Похоже, это обращение от украинских артистов их разозлило.Справка! Программа "Хочу жить" – это проект Координационного штаба по обращению с военнопленными при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки. Он действует для россиян, желающих сдаться в плен.
Публично о войне в Украине во время выступлений за границей говорит и Верка Сердючка. На днях артистка эффектно выступила в Майами. Во время концерта звезда пожелала смерти Владимиру Путину, а также показала фото Валерия Залужного и даже спела гимн Украины.