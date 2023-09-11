"Сдавайтесь": группа ТНМК в Вене передали россиянам привет от Буданова – мощное видео

Украинская группа ТНМК провела благотворительный концерт в столице Австрии Вене. Артисты прямо со сцены поздравили Кирилла Буданова с повышением в звании и передали от него послание россиянам.

Популярная группа "Танок на майдане Конго" (ТНМК) организовали благотворительные концерты в нескольких европейских городах, чтобы собрать деньги на ВСУ. На выступлении в Вене артисты упомянули о руководителе Главного управления разведки.

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Один из солистов коллектива Александр "Фоззи" Сидоренко со сцены Кирилла Буданова с повышением в звании – на днях он стал генерал-лейтенантом. Музыкант заявил, что Буданов – "лучший производитель хлопка". "Фоззи" от имени руководителя ГУР обратился к сбежавшим из России в Австрию россиянам.

Артисты на русском языке напомнили оккупантам, что для мобилизованных действует государственная программа "Хочу жить".

Обратившись на горячую линию, русские военные могут сдаться в плен. 22 тысячи россиян уже обратились на горячие линии. Ведь у россиян в Украине есть только два пути: либо стать "хорошим", либо пленником. Их будут содержать по Женеве (конвенция – 24 Канал), они сохранят свою жизнь. Короче, русские, сдайтесь!,

– заявил "Фоззи".

В то же время второй солист дуэта Олег "Фагот" Михайлюта подсказал, что "хороший русский – это мертвый русский". После речи коллеги он также показал три пальца, поднятые вверх, символизирующие трезуб.

Артисты опубликовали видео с концерта в инстаграмме. Поклонники были поражены этой идеей и поддержали ТНМК :

"Вот так должен вести каждый уважающий артист. Респект!"

"Россия подло напала на Украину в 4 утра. Для ваших "чмобиков" 2 пути: или согнить, или сдаться".

"Было бы классно, чтобы такие обращения делали все артисты, выступающие за границей. Великолепный конект! Спасибо".

"Русских ненавидят уже каждому уголку мира, они показали себя как самая отвратительная нация".

"Россия-убийца! Захватчики и подлые изверги! Оставьте нашу землю!"

В комментариях началась атака русских ботов. Похоже, это обращение от украинских артистов их разозлило.

Программа "Хочу жить" – это проект Координационного штаба по обращению с военнопленными при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки. Он действует для россиян, желающих сдаться в плен.

Публично о войне в Украине во время выступлений за границей говорит и Верка Сердючка. На днях артистка эффектно выступила в Майами. Во время концерта звезда пожелала смерти Владимиру Путину, а также показала фото Валерия Залужного и даже спела гимн Украины.