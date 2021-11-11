Тиран, жмот и балабол, – Андрей из "Холостячки" рассказал, что ему пишут хейтеры

32-летний Андрей Задворный оказался среди фаворитов "Холостячки" Златы Огневич. Если она верит в будущее с мужчиной, то большинство телезрителей убеждены, что он ей не пара. Бизнесмен признался, как о нем отзываются хейтеры.

Участие в реалити-шоу "Холостячка" может обернуться для мужчин народной любовью или же беспощадной критикой. Андрей Задворный успел ощутить на себе как одно, так и другое. Он признается, что телезрители придираются ко всем его фразам и выливают свой гнев в сети.

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По совам мужчины, его успели окрестить лицемером, абьюзером и даже нищим. В новом сообщении он собрал самые популярные суждения хейтеров.

Я, тот самый тип, от которого вас тошнит, чувак с зазубриной, некрасивый нищий, асексуальный, абьюзер, тиран, интриган, балабол, женоненавистник, безответственный выскочка, жмот, лицемер, которого, непонятно почему, Злата до сих пор не выгнала,

– эмоционально выразился Андрей Задворный.

Однако участник "Холостячки" заверил, что всегда дружелюбно отвечает на критику. Похоже, таким образом он завоевывает себе поклонников, ведь "от любви до ненависти один шаг".

По словам Андрея, в его адрес летит немало комплиментов. Более того, к нему подходят на улице – просят рассекретить имя победителя и делают фото для жен. Такое внимание ему очень льстит.

"Я искренний красавец, с классным чувством юмора, настоящий, прямолинейный, дерзкий, тот, который не стелется, ответственный, интересный, самодостаточный, главный претендент на сердце Златы", – на контрасте добавил Андрей.

Андрей Задворный из "Холостячки" / Фото из инстаграма участника