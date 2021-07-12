Тина Кароль заявила, что группа Mozgi едва не сорвала ее шоу на Atlas Weekend

Два дня подряд Тина Кароль закрывала масштабный концерт на главной сцене Atlas Weekend. Перед хедлайнером выступала группа Mozgi, которая едва не сорвала шоу звезды. Все из-за метафана, который посыпался во время их номера.

Феерическое шоу Тины Кароль начиналось с того, что на сцену Atlas Weekend она выезжала на мотоцикле с чемпионом Украины по стантрайдингу. В первый день фестиваля группа Mozgi не предупредила команду певицы о метафане – конфетти, поэтому ее выступление задержали из-за незапланированной уборки площадки.

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"Мы понимаем, что для мотоцикла это скользко. Просто на месте, за 10 минут до выхода, находят какие-то пылесосы, вентиляторы, люди бегают по сцене, сметают этот метафан", – вспомнила артистка.

Никто не был к этому готов. Мне было непонятно, почему одна режиссерская группа не сказала другой об этом. Я отправляю им всем смайл злости,

– призналась Тина Кароль.

Она добавила, что из-за волнения перед Atlas Weekend не спала всю ночь. На фестиваль она приехала в 14 часов, за 8 часов до выхода на сцену. Все ради того, чтобы проверить все службы, всех людей, настроиться.

"Ждали свой выход долго. Люди думают: "она сидит в гримерке, дочисывает крайний локон. Нет, я под сценой стояла и топталась как медвежонок", – поделилась поп-дива.

Тина Кароль на Atlas Weekend / Фото из инстаграма артистки

Напомним, после Atlas Weekend между лидером группы Mozgi Потапом и Тиной Кароль вспыхнул конфликт. Рэпер публично посмеялся над коллегой, заявив: "Мы не знаем, кто такая Тина Кароль". Другие участники коллектива на камеру искажали ее имя.

Народная любимица сдержанно отреагировала на насмешки Потапа. Она поинтересовалась, не болеет ли группа Mozgi амнезией.