"Купите Leopards": Тина Кароль выпустила коллекцию одежды – сколько стоит наряд с надписью ВСУ

Певица Тина Кароль в свой день рождения презентовала коллекцию патриотической одежды, созданной в коллаборации с украинским брендом ONEBYONE. Артистка сообщила, что целью сотрудничества является сбор средств для находящихся на фронте женщин.

25 января Тина Кароль отмечает 38-летие. Однако подарок приготовила не для себя, а для поклонников. Артистка представила целую коллекцию одежды с надписями ВСУ.

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Патриотическая коллекция одежды от Тины Кароль

Коллекция, которую исполнительница создала в коллаборации с украинским брендом ONEBYONE, называется "Свободны создавать одну историю". Тина рассказала, что работа над этим проектом длилась около полугода. А съемка проводилась в начале 2023 года в Киеве, в условиях постоянных отключений электроэнергии, сирен и угроз ударов врага.

"Мы разные, но все равно верим в ВСУ", – говорит исполнительница.

На сайте бренда уже представили все позиции этой коллекции – трикотажные костюмы, платья, кардиганы, трендовые балаклавы, джинсовую макси юбку и даже колготки. Что интересно, на большинстве одежды есть принт из трех букв, ставших символом несокрушимости – ВСУ. А также есть одежда с изображением оригами аиста – символом веры и несокрушимости.

Коллекция "Свободны создавать одну историю" / Фото ONEBYONE

Ценовая категория такой коллекции – от 499 до 3999 гривен. В комментариях поклонники Тины отмечают, что вещи по таким ценам доступны не всем, поэтому в шутку отмечают, что за эти средства артистка сможет приобрести Украине танки Leopards: "Тина, как всегда, прекрасна! Цены, конечно, не всем подойдут. Надеемся, что вы за эту коллекцию купите Украину Leopards".

В то же время бренд ONEBYONE сообщил, что часть вырученных средств отправят на закупку термоодежды для женщин, которые служат в ВСУ.

Напомним, недавно Кароль позировала перед камерой в роскошном наряде от украинского бренда AMG. Пальто из коллекции весна-лето 2022 стоит на сайте бренда 2500 долларов (свыше 90 тысяч долларов).