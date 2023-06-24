Тина Кароль встретилась с Папой Римским и передала ему дневник 9-летнего Егора из Мариуполя

Певица Тина Кароль встретилась с Папой Римским. Во время аудиенции в Ватикане украинская артистка передала ему оригинал дневника девятилетнего Егора, который писал в бомбоубежище Мариуполя.

Кароль не раз цитировала строки из дневника Егора прямо со сцены во время своих благотворительных концертов. А в августе прошлого года певица подарила мальчику из Мариуполя квартиру.

Интересно Пропагандисты распространили фейк об израильском паспорте Елены Зеленской: на фото кучу ошибок

Напомним, что Егор вел дневник, когда жил в течение месяца в подвале своего дома во время оккупации Мариуполя русскими оккупантами. По мнению певицы, щемящие строчки, где мальчик пишет, что у него "сегодня умерли 2 собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь", "парализуют" своей трагичностью.

То, что дневник Егора теперь в Ватикане – это исключительный момент истины. Этот дневник как послание к Богу олицетворяет в себе не только боль, он олицетворяет в себе отвагу целого поколения детей, которые сегодня переживают войну против Украины,

– заявила Тина Кароль.

Она отметила, что его оружие в этой войне – слово, а его доспехи – это поступки. "Я искренне верю, что украинский народ и его дети докажут бесправие зла", - добавила певица.

Кароль также сообщила, что решение о передаче дневника в Ватикан приняла семья Егора. Он будет оцифрован и выставлен на аукцион. "Куда пойдут вырученные средства – семья решит сама", – ответила звезда.



Тина Кароль передала дневник Егора в Ватикан / Скриншот с ее инстаграммы

К слову, Егору с родными удалось выехать из Мариуполя на 100-й день войны. Сейчас они находятся в безопасности. Однако война навсегда оставила болезненные воспоминания. В своем дневнике мальчик рассказывал, что у него была рана на спине и вырванная кожа. Сестри – рассекло голову. У мамы была дыра в ноге.