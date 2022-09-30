Тина Кароль выпустила англоязычный альбом, но "вляпалась" в скандал из-за саунд-продюсера
Источник:Тина Кароль
У Тины Кароль состоялся релиз англоязычного альбома Scandal. В него вошли уже известные треки, выпущенные на русском. Певица хоть и перевела хиты с языка оккупантов, но все равно нарвалась на хейт. Все из-за саунд-продюсера, который активно сотрудничал с русскими селебрити.
В первом после 24 февраля интервью Тина Кароль призналась, что "отложила на полку" свои русскоязычные песни, ведь ценности изменились. Очевидно, именно поэтому она перевела эти треки на английский и презентовала в альбоме Scandal.
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Тина Кароль выпустила англоязычный альбом "Скандал"
Наконец-то альбом готов. Вы можете слушать его на всех платформах. Жду отзыв,
– представила Тина Кароль в сети.
В него вошли 9 треков из предыдущих пластинок исполнительницы – "Красиво" и "Двойной рай". На английском зазвучали такие русскоязычные хиты Тины Кароль – "Скандал", "Это любовь", "Любовники", "Красиво", "Хороший парень", "Двойной рай" и другие. Для иностранной публики она даже перевела последний релиз "Вільні. Нескорені".
Как Тина Кароль "вляпалась" в скандал из-за саунд-продюсера
С премьерой певицу поздравили не все фаны. Все потому, что над ее англоязычным альбомом работал саунд-продюсер Аркадий Александров, который все 8 лет войны писал песни россиянам.
Спасибо моему гению и другу Аркадию за написание вместе того, что мы любим,
– написала Тина Кароль в инстаграме.
Фоловеров артистки разозлило то, что Аркадий Александров сотрудничает с российскими селебрити, которые молчат о войне – Zivert, Анной Седоковой, Димой Биланом. Более того, саунд-продюсер гордится этими коллаборациями, ведь в "шапке" его инстаграм-профиля эти артисты указаны на уровне с Тиной Кароль.
- "Продюсер русский, альбом английский. А вы, украинцы, ждите";
- "Почему этот саунд-продюсер в одном ряду с вами указывает тех, кто поддерживает пуйла? Zivert, Седокова, Билан";
- "Никого не смущает саунд-продюсер?"
Скриншот из инстаграм-профиля Аркадия Александрова
Кроме того, некоторым пользователям инстаграма не понравился откровенный образ Тины Кароль в колготках со швом и пиджаке от бренда Gasanova:
- "Странная фотосессия";
- "Вы очень хороша, но это уж слишком откровенные фото как для посла страны";
- "Зачем так задирать ноги?";
- "Если бы не знал, что это народная артистка Украины Тина Кароль, то подумал бы, что шл*ха";
- "Не эстетично".