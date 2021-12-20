Тина Кароль рассказала, что подарила сыну на 13-летие и заглядываются ли на него девушки

Сын Тины Кароль живет и учится в Великобритании, однако Веня не обделен вниманием звездной мамы. Она прилетала к нему на день рождения с дорогим подарком, а теперь планирует рождественские каникулы.

В разгар промотура альбома "Двойной рай" Тина Кароль летала в Лондон, чтобы лично поздравить сына с днем рождения. Как выяснилось, на 13-летие Вениамин заказал игровую приставку. Знаменитость не поскупилась на подарок, ведь мальчик учится на отлично, а потому заслуживает подобную игрушку.

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"От меня лично он заказывал Game Station. Я ему его подарила, потому что он хорошо учится", – призналась Тина Кароль.

Она добавила, что с недавних пор ее сын занимается дзюдо. Отметим, ранее Веня ходил на фехтование, футбол, хоккей на траве, украинские народные танцы, играл на барабанах и фортепиано. Благодаря спортивным увлечениям он перегнал звездную маму в росте и весе.

"Он уже выше меня стал, и весит уже больше, чем я. Я очень рада, говорю: "Наконец я буду меньше тебя, я хочу сестрой быть", – шутит певица.

Тина Кароль об отношениях сына с девушками

Более того, на 13-летнего сына Тины Кароль уже заглядываются девушки.

Еще год назад он мне говорил: "Девушки – никогда! Это только для подкаблучников, ну какие девушки?". А сейчас я спрашиваю, кто из девушек пишет, так он лишь улыбается,

– делится артистка.

, ранее Тина Кароль рассказывала, что не разговаривает с сыном о половом воспитании , а просит об этом мужчин из близкого окружения.

Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото из инстаграм-сторис певицы