В эффектном костюме: Тина Кароль прогулялась по Киеву и сделала первые фото в столице за время войны

Украинская певица Тина Кароль сделала свои первые фото в Киеве во время войны. Она показала теплые фотографии в стильном образе.

Недавно популярная певица Тина Кароль вернулась в Украину. Она прогулялась по Киеву в эффектном образе.

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Тина Кароль снялась в первой фотосессии за время войны

Во время прогулки по столице Тина Кароль позировала перед объективом. Певица призналась, что это ее первая съемка за полгода войны.

Мурашиные эмоции во время этой фотосессии, в центре столицы. Это первая такая прогулка в объектив со времен войны. Несокрушимые и непокоренные,

– написала артистка.



Тина Кароль / Фото с инстаграма певицы

Исполнительница предстала перед камерой в стильном аутфите. Она примеряла костюм цвета индиго, состоявший из узких брюк и эффектного жакета. Наряды от украинского бренда Мazini дополнили темные туфли на высоком каблуке.



Тина Кароль / Фото с инстаграма певицы

Тина Кароль распустила волосы и уложила его пышными локонами. На лице она сделала макияж с упором на глазах. Автором фотографий в центре Киева стал известный украинский фотограф Антон Кулаковский.



Тина Кароль / Фото с инстаграма певицы

В комментариях под фото фаны делятся впечатлениями от первой фотосессии исполнительницы в центре украинской столицы:

"Невероятная";

"Прекрасная";

"Наша любовь";

"Красавица";

"Роскошная женщина";

"Тина, ты красавица";

"Просто нет слов".