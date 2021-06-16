Тина Кароль прилетела в Казахстан и прогулялась по рынку в Louis Vuitton

Популярная украинская певица Тина Кароль отправилась в Казахстан, чтобы презентовать там свой альбом "Красиво". Артистка приходит на телевидение, а также посещает интересные места.

Известная украинская исполнительница Тина Кароль популяризирует свою музыку вне Украины. Недавно она полетела в Казахстан для рекламы своего нового альбома "Красиво".

К слову С обручальными кольцами на шее: Тина Кароль растрогала видео в 13 годовщину брака с покойным мужем

Тина Кароль в Казахстане

В первый день в Алматы знаменитость приняла участие в ток-шоу "News Zone с Назымой Гадильбек" музыкального канала MUZZONE. Там она рассказала, какие впечатления получила от приезда в Казахстан.



Тина Кароль в Казахстане / Фото из инстаграм-сториз

Перед камерой певица позировала в облегающем черном костюме, который подчеркивал безупречную фигуру. Она соединила наряд с туфлями с острым носком и на высоком каблуке. Волосы звезда уложила в стильную прическу и сделала нюдовый макияж.

Артистка прибыла в Казахстан примерно на неделю. Кроме посещения телеканалов и радиостанций для популяризации альбома Тина Кароль планирует осмотреть культурные места Алматы, встретить восход солнца в горах и проехаться по канатной дороге.

В этот же день знаменитость прогулялась по главному рынку города, где приобрела мед и фрукты. Там ее сфотографировали в наряде из летней коллекции от модного бренда Louis Vuitton.



Тина Кароль в Казахстане / Фото из инстаграм-сториз

На следующий день Тина Кароль снялась в прямом эфире утреннего шоу на канале AlmatyTV. Там звезда выступила с песней "Скандал", а также дала интервью. Она призналась, что готовится к съемкам клипа на песню "Красиво".



Тина Кароль в Казахстане / Фото из инстаграм-сториз