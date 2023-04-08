В кожаном костюме с корсетом: Тина Кароль поразила эффектным образом в Молдове

Украинская певица Тина Кароль приехала в Молдову, где появилась на телевидении. Она примеряла эффектный образ в серебристом кожаном наряде.

Украинская певица Тина Кароль приехала в Молдову, где 8 апреля в субботу у нее запланирован концерт. Но артистка не только работает на культурном фронте, но и на информационном.

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Певица появилась на молдавском телевидении и рассказала зрителям о войне в Украине.

"Каждый украинец прошел свою войну, у каждого перевернулся мир. В один день все твои мечты и достижения разрушились. И здесь важно, как ты собрался и мог быть полезным. Каждый на своем фронте защищает свое государство, имя нашей Родины. Это дело чести, дело для будущих поколений. Украина никогда не вернется лицом к России", – сказала Тина Кароль в эфире PRO TV.

Образ Тины Кароль в Молдове

Певица приехала в Кишинев в стильном и эффектном образе украинского бренда MARSEGO. Это костюм-тройка из эко-кожи, состоящая из корсета, брюк и жакета. Наряды стоили звезде почти 12 тысяч гривен.



Тина Кароль / Фото с инстаграм-сториз

Тина Кароль дополнила образ легким макияжем и укладкой. Для появления перед камерами звезда представала в бежевых туфлях, но для удобства имела с собой кроссовки.

Тина Кароль / Фото с инстаграм-сториз