Тина Кароль презентовала клип на песню "Красиво": горячее видео

Поп-дива Тина Кароль презентовала новый клип на песню "Красиво". Это главный трек ее одноименного альбома, который покоряет радиостанции разных стран. В клипе звезда продемонстрировала свои танцевальные способности, в который раз взбудоражила воображение фанатов, ведь позировала в откровенной одежде.

Горячее видео уже покоряет ютуб. Сексапильная Тина Кароль соблазнительно танцевала в лифте в очень обольстительных нарядах.

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Сюжет клипа

Режиссером этой видеоработы стал Indy Hait. Именно он предложил идею, где действие происходит в лифте. Певица зашла в него в строгом образе, однако уже во время движения лифта сорвала с себя костюм и начала танцевать.

Лифт сперва крутится вокруг своей оси, а потом зависает между этажами в невесомости. Певица продемонстрировала состояние влюбленности, а также не скрывала кокетства.

Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня "Красиво" – это ода смелой девушки, которая любит только потому, что таков ее выбор,

– написала в своем инстаграме Тина Кароль.

В клипе Тина Кароль исполняет сложные хореографические движения в туфлях на роликах. Это туфли на высоком каблуке, которые закреплены на платформе роликов. Именно это значительно усложняет хореографию и делает ее сексуальнее.

Тина Кароль – "Красиво": смотрите видео онлайн