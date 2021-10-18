Тина Кароль поразила образом в черном миниплатье с декольте: фото

Украинская поп-дива Тина Кароль снялась в студийной фотосессии, которая приурочена к выходу нового альбома. Для съемки звезда подобрала всего один, но очень эффектный образ. Это черное миниплатье с декольте.

Если раньше Тина Кароль устраивала фотосессии преимущественно в элегантных образах от премиальных домов мод, то на этот раз предстала в кадре максимально настоящей. Вместо платья с объемными вставками или длинным шлейфом надела маленькое черное платье.

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На певице приталенный наряд длины мини, который держится на очень тонких бретелях. Смелая длина не помешала Тине Кароль игриво поднимать платье перед камерой. Свой look она довершила босоножками на шпильках со шнуровкой до колен.

Волосы артистка оставила распущенными. Легкую укладку она довершила нежным макияжем с розовой помадой. Теперь ярко-красной она красится лишь в особых случаях.

"Меланхоличный октябрь подарит нам музыку для любви", – интригующе подписала Кароль.

Тина Кароль в миниплатье / Фото из инстаграма певицы

Заметим, длина мини полюбилась Тине Кароль не так давно. На днях она показала один из немногих образов в миниплатье. На ней был наряд от французского бренда Balmain, его стоимость 48 тысяч гривен.