Тина Кароль похвасталась домашними фото: как звезда выглядит без макияжа

Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новыми фотографиями. На них она предстала без макияжа.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала новые фото. Она порадовала поклонников фотографиями без макияжа.

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Новые фото Тины Кароль

Исполнительница опубликовала фотографии, сделанные дома. Она сделала селфи в белой блузке с надписью One Nation Under Love – это название ее новой песни.

Тина Кароль позировала с распущенными волосами и совсем без макияжа.



Тина Кароль / Фото с инстаграм-сториз

Также звезда показалась с фруктами, выращенными в своем саду. На этих фото звезда позирует с конским хвостом, а ее образ дополнила золотая цепочка.



Тина Кароль / Фото с инстаграм-сториз

Какой знаковый трек выпустила Тина Кароль

В День Независимости Тина Кароль представила украинскую версию трека One Nation Under Love. Его специально для Украины написала оскароносная композитор Дайан Уоррен.

Исполнительница презентовала и символический клип, где представила "творческий мост между Украиной и США". На кадрах Тина Кароль исполняет песню на фоне Украины-Матери.